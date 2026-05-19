В детских лагерях Татарстана подготовили укрытия на случай атаки БПЛА
Вопросы безопасности в приоритете ежегодно, отметили в Минмолодежи.
На случай беспилотной опасности в детских лагерях Татарстана подготовили укрытия. Об этом рассказал министр по делам молодежи республики Азат Кадыров.
- Вопросы безопасности в приоритете ежегодно, и этот год не исключение. Понятно, что есть различного рода риски. Мы совместно с коллегами и организаторами летнего отдыха прорабатываем - и необходимые учения уже проводились. В игровой форме с детьми будем проводить учения, - отметил министр.
Кадыров также добавил, что места, где детей можно будет укрыть при необходимости, также предусмотрены. Эти вопросы на контроле, тема будет постоянно находиться в режиме мониторинга.
Напомним, что в Казани в апреле этого года впервые во всех районах сразу прозвучал сигнал ракетной и беспилотной опасности, что сильно напугало жителей. Как реагировать на сигналы опасности, спускаться ли в подвал, и что делать, если он закрыт, — читайте подробнее в материале «Вечерней Казани».
