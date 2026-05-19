Человечеству грозит новая разрушительная пандемия
С прогнозом выступила Всемирная организация здравоохранения.
Вспышки инфекционных заболеваний грозят человечеству новой глобальной эпидемией, которая может оказаться разрушительнее предыдущих. Об этом предупреждает Всемирная организация здравоохранения, передает РИА Новости.
После пандемии коронавируса и вспышек Эболы «мир не стал безопаснее», полагают эксперты Совета по мониторингу глобальной готовности (GPMB), учрежденного ВОЗ и Всемирным банком. Можно ожидать появления нового «вируса X», то есть патогена, передающегося от животного к человеку, и это все на фоне того, что финансирование программ развития и эпиднадзора падает, достигнув абсолютного минимума с 2009 года.
Помимо этого, у населения по всему миру растет недоверие к государственным институтам, также продолжается распространение дезинформации и неравенство в доступе к вакцинам и лечению. Человечество оказалось «на краю пропасти», рискуя столкнуться с чередой более масштабных санитарных кризисов, считают эксперты.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев говорил, что происходящее сейчас в мире сравнивают с началом пандемии коронавируса. Дмитриев обратился к аудитории и попросил готовиться к серьёзным энергетическим, сельскохозяйственным и экономическим кризисам, поддерживать политиков, ориентированных на честные решения, а также покупать российские энергоносители.
