Общество
19 мая 15:16
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Человечеству грозит новая разрушительная пандемия

С прогнозом выступила Всемирная организация здравоохранения.

Человечеству грозит новая разрушительная пандемия

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Вспышки инфекционных заболеваний грозят человечеству новой глобальной эпидемией, которая может оказаться разрушительнее предыдущих. Об этом предупреждает Всемирная организация здравоохранения, передает РИА Новости.

После пандемии коронавируса и вспышек Эболы «мир не стал безопаснее», полагают эксперты Совета по мониторингу глобальной готовности (GPMB), учрежденного ВОЗ и Всемирным банком. Можно ожидать появления нового «вируса X», то есть патогена, передающегося от животного к человеку, и это все на фоне того, что финансирование программ развития и эпиднадзора падает, достигнув абсолютного минимума с 2009 года.

Помимо этого, у населения по всему миру растет недоверие к государственным институтам, также продолжается распространение дезинформации и неравенство в доступе к вакцинам и лечению. Человечество оказалось «на краю пропасти», рискуя столкнуться с чередой более масштабных санитарных кризисов, считают эксперты.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев говорил, что происходящее сейчас в мире сравнивают с началом пандемии коронавируса. Дмитриев обратился к аудитории и попросил готовиться к серьёзным энергетическим, сельскохозяйственным и экономическим кризисам, поддерживать политиков, ориентированных на честные решения, а также покупать российские энергоносители.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Евгений Биятов / РИА Новости
Четверо мигрантов обвиняются в изнасиловании девушки в Татарстане

Полицейские задержали граждан Туркменистана по подозрению в групповом надругательстве над своей соседкой.

соцсети
В СК раскрыли подробности смерти двух татарстанцев в фонтане

Несчастный случай произошел в кафе «Сако» в Болгаре.

Госкомитет РТ по биоресурсам
В реках 11 районов Татарстана установлено почти 8 км еловых гирлянд

Активно идет нерест карася и леща.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Инженер Татнефти выступил в защиту экс-начотдела МЧС Татарстана Сунгатуллина

Свидетель опровергнул в суде доводы следствия о получении сотрудником чрезвычайного ведомства взяток за регистрацию технических заключений.

скриншот видео
Известный адвокат Александр Коган скончался в Казани

Пока неизвестны дата и место прощания.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше

О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.