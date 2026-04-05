Дмитриев считает происходящее в мире схожим с началом COVID-19
Спикер предупредил о рисках энергетических и экономических потрясений.
Происходящее сейчас в мире сравнивают с началом пандемии коронавируса. Об этом сообщают «Вести» со ссылкой на главу РФПИ, спецпредставителя президента России по инвестиционно‑экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева.
В публикации в социальной сети X Дмитриев обратился к аудитории и попросил готовиться к серьёзным энергетическим, сельскохозяйственным и экономическим кризисам, поддерживать политиков, ориентированных на честные решения, а также покупать российские энергоносители.
По его словам, большинство бюрократов Евросоюза и Великобритании недооценивают грядущие сложности, не признают допущенных ошибок и остаются не готовы к предстоящему экономическому шоку.
Спикер уже ранее поднимал эту тему. Он предупреждал, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке может спровоцировать мощнейший кризис с резким ростом цен на топливо. При этом рост цен на нефть не является маркером улучшения ситуации.
Ранее Песков сообщил о том, как долго будет длиться СВО. По его словам, для окончания военной операции необходимо достичь определенных целей.
