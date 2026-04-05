Спикер предупредил о рисках энергетических и экономических потрясений.

Автор фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Происходящее сейчас в мире сравнивают с началом пандемии коронавируса. Об этом сообщают «Вести» со ссылкой на главу РФПИ, спецпредставителя президента России по инвестиционно‑экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева.

В публикации в социальной сети X Дмитриев обратился к аудитории и попросил готовиться к серьёзным энергетическим, сельскохозяйственным и экономическим кризисам, поддерживать политиков, ориентированных на честные решения, а также покупать российские энергоносители.

По его словам, большинство бюрократов Евросоюза и Великобритании недооценивают грядущие сложности, не признают допущенных ошибок и остаются не готовы к предстоящему экономическому шоку.

Спикер уже ранее поднимал эту тему. Он предупреждал, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке может спровоцировать мощнейший кризис с резким ростом цен на топливо. При этом рост цен на нефть не является маркером улучшения ситуации.

Ранее Песков сообщил о том, как долго будет длиться СВО. По его словам, для окончания военной операции необходимо достичь определенных целей.

