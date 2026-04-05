Посол Келин предупредил Лондон о «сюрпризе» из‑за планов захвата судов
Любая агрессия в отношении России не останется без ответа.
Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил РИА Новости, что действия Лондона по потенциальному захвату судов, связанных с РФ, не останутся без ответа — Москва уже прорабатывает ответные меры.
На фоне решения британского правительства от марта текущего года ситуация обострилась: власти Соединенного Королевства разрешили военным подниматься на борт судов под санкциями при их транзите через британские воды. Кроме того, Лондон намерен закрыть свои акватории, в том числе Ла‑Манш, для судов так называемого «теневого флота», предположительно задействованного в поставках российских энергоресурсов.
Келин призвал британские власти тщательно оценить последствия подобных шагов. Дипломат отметил: любой незаконный захват судов обернется судебными исками со стороны судовладельцев и внушительными финансовыми издержками для Лондона. «Пусть это будет для британцев сюрпризом», — подчеркнул посол, комментируя прорабатываемые Москвой ответные меры.
