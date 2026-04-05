Политика
5 апреля 13:14
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Зарубежные лидеры планируют посетить торжества в Москве 9 Мая

По словам помощника президента РФ, немало государственных деятелей выразили заинтересованность в посещении праздника.

Зарубежные лидеры планируют посетить торжества в Москве 9 Мая

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Несколько иностранных политиков намерены приехать в российскую столицу на празднование Дня Победы, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, заявки на участие в мероприятиях уже поступают: немало государственных деятелей выразили заинтересованность в посещении торжеств. Москва подтвердила готовность принять зарубежных гостей, сказал Ушаков в разговоре с корреспондентом кремлевского пула Александром Юнашевым.

Конкретные имена пока не раскрываются — предварительный список приглашенных остается закрытым. При этом известно, что программа дня предусматривает не только праздничные церемонии, но и международные встречи на высшем уровне. Эксперты полагают, что визиты могут стать платформой для двусторонних переговоров и обсуждения актуальных международных тем.

Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее уточнил — итоговый перечень зарубежных лидеров еще формируется. В Кремле подчеркнули, что открыты к участию «самого широкого круга друзей» — Россия готова приветствовать всех, кто хочет разделить с ней память о подвиге в Великой Отечественной войне.

Ранее мы писали, что на празднование 9 Мая Казань потратит почти 65 миллионов рублей.

