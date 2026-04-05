Зарубежные лидеры планируют посетить торжества в Москве 9 Мая
По словам помощника президента РФ, немало государственных деятелей выразили заинтересованность в посещении праздника.
Несколько иностранных политиков намерены приехать в российскую столицу на празднование Дня Победы, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, заявки на участие в мероприятиях уже поступают: немало государственных деятелей выразили заинтересованность в посещении торжеств. Москва подтвердила готовность принять зарубежных гостей, сказал Ушаков в разговоре с корреспондентом кремлевского пула Александром Юнашевым.
Конкретные имена пока не раскрываются — предварительный список приглашенных остается закрытым. При этом известно, что программа дня предусматривает не только праздничные церемонии, но и международные встречи на высшем уровне. Эксперты полагают, что визиты могут стать платформой для двусторонних переговоров и обсуждения актуальных международных тем.
Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее уточнил — итоговый перечень зарубежных лидеров еще формируется. В Кремле подчеркнули, что открыты к участию «самого широкого круга друзей» — Россия готова приветствовать всех, кто хочет разделить с ней память о подвиге в Великой Отечественной войне.
