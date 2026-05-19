Для детей будут проводить занятия по действиям при ЧС в игровой форме.

Автор фото: kzn.ru

В лагерях Татарстана детям расскажут, как вести себя при разных ситуациях. Об этом на форуме «Старт в лето» рассказал глава Минмолодежи республики Азат Кадыров.

В первые дни заезда в лагерях будут проводить занятия по действиям при возникновении ЧС в игровой форме, в том числе и мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма. Кроме того, поговорят с детьми и о дропперстве.

- В рамках исследования проблематики обеспечения финансовой грамотности детей особое внимание следует уделить феномену дропперства, - отметил Кадыров.

Подставных лиц используют для разных операций с деньгами. В том числе и дела, связанные с наркоторговлей.

Ранее мы писали о громком деле - массовой драке в поселке Осиново, которая произошла 17 февраля 2025 года в результате разборок дропперов. По данному факту полицейские задержали семерых жителей - все они обвиняются в хулиганстве группой лиц.

