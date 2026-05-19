Общество
19 мая 15:45
Автор материала:
Не указано
Дилия Мингазова

Журналист

Как не попадаться на уловки дропперов, начнут учить в детских лагерях Татарстана

Для детей будут проводить занятия по действиям при ЧС в игровой форме.

Как не попадаться на уловки дропперов, начнут учить в детских лагерях Татарстана

Автор фото: kzn.ru

В лагерях Татарстана детям расскажут, как вести себя при разных ситуациях. Об этом на форуме «Старт в лето» рассказал глава Минмолодежи республики Азат Кадыров.

В первые дни заезда в лагерях будут проводить занятия по действиям при возникновении ЧС в игровой форме, в том числе и мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма. Кроме того, поговорят с детьми и о дропперстве.

- В рамках исследования проблематики обеспечения финансовой грамотности детей особое внимание следует уделить феномену дропперства, - отметил Кадыров.

Подставных лиц используют для разных операций с деньгами. В том числе и дела, связанные с наркоторговлей.

Ранее мы писали о громком деле - массовой драке в поселке Осиново, которая произошла 17 февраля 2025 года в результате разборок дропперов. По данному факту полицейские задержали семерых жителей - все они обвиняются в хулиганстве группой лиц.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Евгений Биятов / РИА Новости
Четверо мигрантов обвиняются в изнасиловании девушки в Татарстане

Полицейские задержали граждан Туркменистана по подозрению в групповом надругательстве над своей соседкой.

соцсети
В СК раскрыли подробности смерти двух татарстанцев в фонтане

Несчастный случай произошел в кафе «Сако» в Болгаре.

Госкомитет РТ по биоресурсам
В реках 11 районов Татарстана установлено почти 8 км еловых гирлянд

Активно идет нерест карася и леща.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Инженер Татнефти выступил в защиту экс-начотдела МЧС Татарстана Сунгатуллина

Свидетель опровергнул в суде доводы следствия о получении сотрудником чрезвычайного ведомства взяток за регистрацию технических заключений.

скриншот видео
Известный адвокат Александр Коган скончался в Казани

Пока неизвестны дата и место прощания.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше

О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.