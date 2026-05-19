После 30-градусной жары в Татарстане неожиданно придут град и сильный ветер
Дождь облегчит аномальное тепло, но жителям нужно помнить о своей безопасности, предупреждают в МЧС.
Днем и вечером 20 мая в районах республики ожидается гроза, усиление ветра до 15—20 метров в секунду. Также возможен град, предупредили в МЧС.
Спасатели призывают жителей не подходить к вывескам, дорожным знакам, рекламным щитам и ЛЭП. Около них также не следует парковать авто. У стен домов также прятаться небезопасно — с крыши могут упасть фрагменты кровли. Татарстанцам по возможности следует пересекать дорогу только по надземным и подземным переходам, а также аккуратно передвигаться по улице.
Ранее в республике вновь продлили штормовое предупреждение. С 19 по 25 мая на территории сохранится пожароопасность лесов четвертого класса.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Полицейские задержали граждан Туркменистана по подозрению в групповом надругательстве над своей соседкой.
Несчастный случай произошел в кафе «Сако» в Болгаре.
Активно идет нерест карася и леща.
Свидетель опровергнул в суде доводы следствия о получении сотрудником чрезвычайного ведомства взяток за регистрацию технических заключений.
Пока неизвестны дата и место прощания.
О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.