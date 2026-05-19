Дождь облегчит аномальное тепло, но жителям нужно помнить о своей безопасности, предупреждают в МЧС.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Днем и вечером 20 мая в районах республики ожидается гроза, усиление ветра до 15—20 метров в секунду. Также возможен град, предупредили в МЧС.

Спасатели призывают жителей не подходить к вывескам, дорожным знакам, рекламным щитам и ЛЭП. Около них также не следует парковать авто. У стен домов также прятаться небезопасно — с крыши могут упасть фрагменты кровли. Татарстанцам по возможности следует пересекать дорогу только по надземным и подземным переходам, а также аккуратно передвигаться по улице.

Ранее в республике вновь продлили штормовое предупреждение. С 19 по 25 мая на территории сохранится пожароопасность лесов четвертого класса.



Все самое интересное в нашем канале в MAX.