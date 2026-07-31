Август в Татарстане начнется с тумана, грозы и града
Скорость ветра будет достигать 18 метров в секунду.
В Татарстане 1 августа ночью и утром прогнозируется туман. Ночью и днем будет сильный ветер порывами 15-18 метров в секунду. Об этом сообщили в Гидрометцентре Татарстана.
Также синоптики предупредили о том, что локально возможен град. В том числе в Казани ожидаются грозы и град.
Напомним, в воскресенье, 2 августа, на востоке пройдут дожди. Ночью ожидается от +12 до +17 градусов, а днем – +21...+26 градусов. Предварительно, 3 и 4 августа столбики термометров покажут от +23 до +28 градусов. Возможны небольшие дожди.
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