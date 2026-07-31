За полгода на организации ПФО было совершено более 2,5 тысяч таких атак.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Приволжский федеральный округ занял второе место в рейтинге самых атакуемых регионов России. За первое полугодие 2026 году на организации было совершено свыше 2,5 тысячи атак — это 16 процентов от общего числа инцидентов по России. А Казань оказалась в тройке лидеров по их числу в ПФО, отметили в RED Security, входящей в группу МТС.

Большое количество DdoS-атак также было зафиксировано в Самаре, Ижевске и Нижнем Новгороде. Чаще всего злоумышленники выбирали в качестве целей организации из сфер информационных технологий, финансового сектора, а также промышленные предприятия. Пик пришелся на май, что указывает на политическую мотивацию хакеров, которые часто стараются приурочить DDoS-атаки к важным государственным праздникам России, таким как День Победы. А самая долгая DDoS-атака в регионе длилась более суток, максимальная мощность атаки достигла 133 Гигабайт в секунду.

По словам директора МТС в Татарстане Марата Кабанова, регионы Поволжья остаются наиболее привлекательными для преступников, так как здесь высокая концентрация промышленных предприятий, банков и крупных ИТ-компаний. Для минимизации потерь эксперт рекомендовал внедрить комплексные меры защиты - оценку рисков, регулярное информирование персонала, выявление уязвимостей инфраструктуры, технологическую защиту.

Ранее сообщалось, что самую мощную DDoS-атаку России отразили в Поволжье. Каждое пятое нападение хакеров приходится именно на организации ПФО, в частности — на коммерческие и государственные учреждения.

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