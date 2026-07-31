Детей шантажируют через аккаунты Apple
Злоумышленники убеждают войти в учетную запись под чужими данными.
В России произошел рост числа случаев шантажа детей. Схема связана с ервисами Apple ID и iCloud. Мошенники убеждают малолетних выйти из учетной записи и войти под чужими данными. Потом они вымогают деньги под угрозой блокировки доступа к iCloud, сообщили в МВД России.
Чаще всего аферисты находят жертв в мессенджерах и игровых чатах, представляются друзьями, обещая бонусы в онлайн-играх, легкий заработок. Либо же используют шантаж интимным контентом, чтобы получить данные для доступа к телефону ребенка.
Родителям советуют объяснять детям, что не нужно сообщать незнакомцам данные аккаунтов, входить в чужие учетные записи, а также с осторожностью относиться к заманчивым предложениям в интернете.
Ранее сообщалось, что мошенники через Телеграм совершили более 24 тысяч хищений средств. Администрация мессенджера до сих пор отказывается удалить каналы, чаты и боты, которые используются в преступных целях.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Пилотный проект уже запустили 17 университетов по всей стране.
За сутки в ДТП один человек погиб и четверо ранены.
Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочерью Ариной пропали под Красноярском 25 сентября 2025 года.
Легковушка вылетела на встречку, на место выезжал прокурор.
Отдыхать ученики будут меньше на один день.
Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?