Злоумышленники убеждают войти в учетную запись под чужими данными.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В России произошел рост числа случаев шантажа детей. Схема связана с ервисами Apple ID и iCloud. Мошенники убеждают малолетних выйти из учетной записи и войти под чужими данными. Потом они вымогают деньги под угрозой блокировки доступа к iCloud, сообщили в МВД России.

Чаще всего аферисты находят жертв в мессенджерах и игровых чатах, представляются друзьями, обещая бонусы в онлайн-играх, легкий заработок. Либо же используют шантаж интимным контентом, чтобы получить данные для доступа к телефону ребенка.

Родителям советуют объяснять детям, что не нужно сообщать незнакомцам данные аккаунтов, входить в чужие учетные записи, а также с осторожностью относиться к заманчивым предложениям в интернете.

Ранее сообщалось, что мошенники через Телеграм совершили более 24 тысяч хищений средств. Администрация мессенджера до сих пор отказывается удалить каналы, чаты и боты, которые используются в преступных целях.

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