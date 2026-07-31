Общество
31 июля 18:59
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Детей шантажируют через аккаунты Apple

Злоумышленники убеждают войти в учетную запись под чужими данными.

Детей шантажируют через аккаунты Apple

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В России произошел рост числа случаев шантажа детей. Схема связана с ервисами Apple ID и iCloud. Мошенники убеждают малолетних выйти из учетной записи и войти под чужими данными. Потом они вымогают деньги под угрозой блокировки доступа к iCloud, сообщили в МВД России.

Чаще всего аферисты находят жертв в мессенджерах и игровых чатах, представляются друзьями, обещая бонусы в онлайн-играх, легкий заработок. Либо же используют шантаж интимным контентом, чтобы получить данные для доступа к телефону ребенка.

Родителям советуют объяснять детям, что не нужно сообщать незнакомцам данные аккаунтов, входить в чужие учетные записи, а также с осторожностью относиться к заманчивым предложениям в интернете.

Ранее сообщалось, что мошенники через Телеграм совершили более 24 тысяч хищений средств. Администрация мессенджера до сих пор отказывается удалить каналы, чаты и боты, которые используются в преступных целях.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Российские вузы полностью перейдут на новую систему до 2030 года

Пилотный проект уже запустили 17 университетов по всей стране.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ливень накрыл Казань и привёл к аквапланированию на дорогах

За сутки в ДТП один человек погиб и четверо ранены.

соцсети
Глава семьи Усольцевых четырежды менял паспорт перед исчезновением в тайге

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочерью Ариной пропали под Красноярском 25 сентября 2025 года.

прокуратура Татарстана
Водитель «Лады» погиб при лобовом столкновении с автобусом под Пестрецами

Легковушка вылетела на встречку, на место выезжал прокурор.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
У школьников поменялись даты зимних каникул

Отдыхать ученики будут меньше на один день.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Топ застройщиков Казани: честный рейтинг

Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.