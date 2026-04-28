Чаще всего кусали жителей Иркутской, Омской, Вологодской и других областей.

Автор фото: РИА Новости

Всего за две недели количество укусов клещей возросло на 200 процентов: с 6 до 18 тысяч. А число вакцинированных за этот же период увеличилось лишь на 33 процента, до 1,6 миллиона человек, пишет Shot.

Больше всего обращений поступило из Иркутской, Омской, Белгородской, Вологодской, Архангельской, Костромской областей, Алтайского и Забайкальского краев, а также из Республики Алтай.

За 2026 год от клещей было обработано 166 тысяч гектаров территорий, но в ряде регионов работы приостановили из-за непогоды.

Ранее сообщалось, что в этом году татарстанцев кусали клещи в три раза реже, чем в прошлом году. Активность клещей зависит от погодных условий - пока обработки территорий не проводятся, так как мешает дождь.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.