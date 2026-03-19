Продажи флагманского кроссовера Volga K50 начнутся летом 2026 года, а подробная информация о комплектациях и ценах будет доступна ближе к старту продаж. Об этом сообщает автопроизводитель.

Volga K50 представляет собой SUV D-класса, модель оснащается двухлитровым турбомотором мощностью 238 лошадиных сил, восьмиступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода.

Также у авто - адаптивная подвеска и полный пакет зимних опций, включающий электроподогрев передних и задних сидений, рулевого колеса, и зеркал. Помимо этого в модели предусмотрены панорамная стеклянная крыша с люком, контурная подсветка салона и аудиосистема с 12 динамиками.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамске официально презентовали первый российский электромобиль «Атом». Старт продаж ожидается уже в апреле 2026 года.

