19 марта 19:00
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Известно, когда новая модель «Волги» поступит в продажу

О ценах станет известно ближе к старту продаж.

Известно, когда новая модель «Волги» поступит в продажу

Автор фото: РИА Новости

Продажи флагманского кроссовера Volga K50 начнутся летом 2026 года, а подробная информация о комплектациях и ценах будет доступна ближе к старту продаж. Об этом сообщает автопроизводитель.

Volga K50 представляет собой SUV D-класса, модель оснащается двухлитровым турбомотором мощностью 238 лошадиных сил, восьмиступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода.

Также у авто - адаптивная подвеска и полный пакет зимних опций, включающий электроподогрев передних и задних сидений, рулевого колеса, и зеркал. Помимо этого в модели предусмотрены панорамная стеклянная крыша с люком, контурная подсветка салона и аудиосистема с 12 динамиками.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамске официально презентовали первый российский электромобиль «Атом». Старт продаж ожидается уже в апреле 2026 года.

Популярное
ИД «Вечерняя Казань»
Верховный суд Татарстана «простил» убийство Эмилю Бикбову с третьего раза

Апелляционная инстанция согласилась с невиновностью гражданина Узбекистана в преступлении 18-летней давности.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиянам предлагают дать право управлять отоплением в квартирах

Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.

gossov.tatarstan.ru
Марата Ахметова сделали и. о. председателя Госсовета Татарстана

На открытии заседания совета Фарид Мухаметшин заявил, что готовится покинуть пост.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Подмосковье зарезали 12-летнего мальчика

Мать ребенка сейчас в реанимации.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиян предупредили об опасностях оплаты «по номеру»

Способ выгоден продавцам, но лишает покупателей правовой защиты.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
