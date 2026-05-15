Мошенники придумали, как обходить защиту мессенджеров
Особенно осторожным надо быть, если приходит сообщение с APK- или HTML-файлом.
Злоумышленники используют хаотичный регистр, необычные символы и смешение разных алфавитов для обхода защиты мессенджеров и сокрытия массовых рассылок. Об этом рассказали в МВД.
Обычно мошенники комбинируют кириллицу и латиницу, также могут добавлять нестандартные символы и специально менять регистр букв. Это помогает им обходить автоматические системы обнаружения спама и маскировать вредоносные сообщения.
Россиянам рекомендовали обращать внимание на эти признаки при получении сообщений, особенно если присылают APK- или HTML-файлы, ссылки либо фразы вроде «Это ты на фото?».
Ранее сообщалось, что мошенники разбрасывают флешки у офисов. Жертвы находят их в лифтах, на парковках-бизнес-центров и так далее. Таким образом аферисты взламывают рабочие компьютеры.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Клиенты внесли предоплату за ламинат и плитку, но товар так и не получили, магазин закрылся.
Полицейские задержали граждан Туркменистана по подозрению в групповом надругательстве над своей соседкой.
Несчастный случай произошел в кафе «Сако» в Болгаре.
Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.
Активно идет нерест карася и леща.
В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.