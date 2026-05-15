Общество
15 мая 19:25
«Вечерняя Казань»

Мошенники придумали, как обходить защиту мессенджеров

Особенно осторожным надо быть, если приходит сообщение с APK- или HTML-файлом.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Злоумышленники используют хаотичный регистр, необычные символы и смешение разных алфавитов для обхода защиты мессенджеров и сокрытия массовых рассылок. Об этом рассказали в МВД.

Обычно мошенники комбинируют кириллицу и латиницу, также могут добавлять нестандартные символы и специально менять регистр букв. Это помогает им обходить автоматические системы обнаружения спама и маскировать вредоносные сообщения.

Россиянам рекомендовали обращать внимание на эти признаки при получении сообщений, особенно если присылают APK- или HTML-файлы, ссылки либо фразы вроде «Это ты на фото?».

Ранее сообщалось, что мошенники разбрасывают флешки у офисов. Жертвы находят их в лифтах, на парковках-бизнес-центров и так далее. Таким образом аферисты взламывают рабочие компьютеры.

