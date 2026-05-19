Кардиолог рассказал, кому хантавирус грозит самыми тяжёлыми последствиями
Хантавирус, как и многие другие вирусы, способен вызывать вирусную миокардиопатию.
Уругвайский кардиолог Алехандро Крокер в беседе с РИА Новости объяснил, что хантавирус особенно опасен для тех, у кого уже есть проблемы с сердцем. По его словам, любые сопутствующие заболевания повышают риск осложнений, и сердечные болезни тут не исключение. У таких пациентов осложнения возникают чаще.
Крокер добавил, что хантавирус, как и многие другие вирусы, способен вызывать вирусную миокардиопатию — поражение сердечной мышцы. Это состояние в свою очередь может привести к сердечной недостаточности. Так что людям с хроническими болезнями сердца стоит быть особенно осторожными.
Напомним, недавняя вспышка хантавируса Андес — южноамериканской разновидности, которую переносят грызуны, — произошла на нидерландском круизном судне MV Hondius. Лайнер вышел 1 апреля из аргентинского порта Ушуайя. На борту выявили 11 случаев заражения, трое заболевших скончались. В ВОЗ считают, что первый пациент, скорее всего, заразился ещё на берегу, а уже на судне могла произойти редкая для хантавирусов передача от человека к человеку.
Ранее академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, кто может заразить россиян хантавирусом. У вируса есть около 40 серотипов с разной классификацией.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Клиенты внесли предоплату за ламинат и плитку, но товар так и не получили, магазин закрылся.
Полицейские задержали граждан Туркменистана по подозрению в групповом надругательстве над своей соседкой.
Несчастный случай произошел в кафе «Сако» в Болгаре.
Активно идет нерест карася и леща.
Свидетель опровергнул в суде доводы следствия о получении сотрудником чрезвычайного ведомства взяток за регистрацию технических заключений.
О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.