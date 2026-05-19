19 мая 11:43
Кардиолог рассказал, кому хантавирус грозит самыми тяжёлыми последствиями

Хантавирус, как и многие другие вирусы, способен вызывать вирусную миокардиопатию.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Уругвайский кардиолог Алехандро Крокер в беседе с РИА Новости объяснил, что хантавирус особенно опасен для тех, у кого уже есть проблемы с сердцем. По его словам, любые сопутствующие заболевания повышают риск осложнений, и сердечные болезни тут не исключение. У таких пациентов осложнения возникают чаще.

Крокер добавил, что хантавирус, как и многие другие вирусы, способен вызывать вирусную миокардиопатию — поражение сердечной мышцы. Это состояние в свою очередь может привести к сердечной недостаточности. Так что людям с хроническими болезнями сердца стоит быть особенно осторожными.

Напомним, недавняя вспышка хантавируса Андес — южноамериканской разновидности, которую переносят грызуны, — произошла на нидерландском круизном судне MV Hondius. Лайнер вышел 1 апреля из аргентинского порта Ушуайя. На борту выявили 11 случаев заражения, трое заболевших скончались. В ВОЗ считают, что первый пациент, скорее всего, заразился ещё на берегу, а уже на судне могла произойти редкая для хантавирусов передача от человека к человеку.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, кто может заразить россиян хантавирусом. У вируса есть около 40 серотипов с разной классификацией.

