Реже всего россияне закупаются по вторникам и средам.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД«Вечерняя Казань»

В России выяснили, в какие дни жители чаще всего делают импульсивные покупки. Исследование с тремя тысячами участников от 18 до 60 лет провели на «Выберу.ру», пишет РИА Новости.

Чаще всего спонтанные покупки жители совершают в предвыходную пятницу (28%) и субботу (26%). В эти дни деньги чаще всего (42%) тратятся на развлечения, рестораны и онлайн-покупки.

Менее затратным оказалось воскресенье — в конце недели закупаются 14 процентов россиян. Но чаще всего деньги уходят на быт и продукты. В четверг закупаются 10 процентов человек, в понедельник — 8 процентов, а во вторник и среду — всего 7.

Импульсивные покупки ожидаемо приходятся на пятницу и субботу. Также часто люди тратят деньги в первые несколько дней после получения зарплаты.

