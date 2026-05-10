Общество
10 мая 14:50
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Когда мы чаще всего делаем импульсивные покупки

Реже всего россияне закупаются по вторникам и средам.

Когда мы чаще всего делаем импульсивные покупки

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД«Вечерняя Казань»

В России выяснили, в какие дни жители чаще всего делают импульсивные покупки. Исследование с тремя тысячами участников от 18 до 60 лет провели на «Выберу.ру», пишет РИА Новости.

Чаще всего спонтанные покупки жители совершают в предвыходную пятницу (28%) и субботу (26%). В эти дни деньги чаще всего (42%) тратятся на развлечения, рестораны и онлайн-покупки.

Менее затратным оказалось воскресенье — в конце недели закупаются 14 процентов россиян. Но чаще всего деньги уходят на быт и продукты. В четверг закупаются 10 процентов человек, в понедельник — 8 процентов, а во вторник и среду — всего 7.

Импульсивные покупки ожидаемо приходятся на пятницу и субботу. Также часто люди тратят деньги в первые несколько дней после получения зарплаты.

Напомним, что Центробанк разрешит возвращать деньги за неиспользованный полис ОСАГО. Сейчас при отказе от страховки до начала её действия деньги не возвращают, но правила хотят изменить.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В «Бахетле» нашли почти 9000 литров просроченного пива, сидра и медовухи

Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.

РИА Новости
Атака Киева на Ростовскую область носит террористический характер – Путин

Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Москве

ПВО отразила атаку нескольких дронов.

Mash
Украинский БПЛА врезался в жилой дом в Перми

Жильцы продолжают слышать звуки работы ПВО в нескольких районах.

kznpbstin.ru
Няня, обезглавившая девочку-инвалида, находится в психбольнице в Казани

Уроженка Узбекистана убила ребенка, подожгла квартиру и пошла к метро, размахивая головой подопечной.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»

С потерей доходности депозитов и акций капитал перетекает в сторону облигаций. Что нужно знать начинающему инвестору и как не попасться в ловушку мошенников рассказал младший аналитик отдела анализа финансовых рынков брокера «КИТ Финанс».

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.