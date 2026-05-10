Когда мы чаще всего делаем импульсивные покупки
Реже всего россияне закупаются по вторникам и средам.
В России выяснили, в какие дни жители чаще всего делают импульсивные покупки. Исследование с тремя тысячами участников от 18 до 60 лет провели на «Выберу.ру», пишет РИА Новости.
Чаще всего спонтанные покупки жители совершают в предвыходную пятницу (28%) и субботу (26%). В эти дни деньги чаще всего (42%) тратятся на развлечения, рестораны и онлайн-покупки.
Менее затратным оказалось воскресенье — в конце недели закупаются 14 процентов россиян. Но чаще всего деньги уходят на быт и продукты. В четверг закупаются 10 процентов человек, в понедельник — 8 процентов, а во вторник и среду — всего 7.
Импульсивные покупки ожидаемо приходятся на пятницу и субботу. Также часто люди тратят деньги в первые несколько дней после получения зарплаты.
