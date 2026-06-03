Общество
3 июня 13:48
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«Вечерняя Казань»

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Концерт Xolidayboy в Казани перенесли из-за саммита АСЕАН

Новая дата выступления назначена на 11 августа.

Концерт Xolidayboy в Казани перенесли из-за саммита АСЕАН

Автор фото: kzn.ru

Выступление Xolidayboy, которое должно было пройти в Казани 17 июня на площадке «Казань Экспо», перенесли на август. Причиной переноса называется то, что на площадке стартует саммит «Россия — АСЕАН».

Планируется, что музыкант выступит в Казани 11 августа. Все ранее купленные билеты остаются действительными, их стоимость составляет от 2,6 тысячи до 7 тысяч рублей.

Напомним, Xolidayboy — это псевдоним Ивана Минаева, также известного как Иван Ржевский. Он является популярным тиктокером и певцом.

Напомним, сообщалось, что на сцене «Ак Барс Арены» в Казани выступит Баста с концертом. Организаторы ждут солд-аут. Уже раскуплены билеты в фан-зону, и активно продаются сидячие места на трибунах, всего подготовлено 45 тысяч билетов. Особым моментом вечера станет совместное выступление с Гуфом.

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