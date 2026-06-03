Концерт Xolidayboy в Казани перенесли из-за саммита АСЕАН
Новая дата выступления назначена на 11 августа.
Выступление Xolidayboy, которое должно было пройти в Казани 17 июня на площадке «Казань Экспо», перенесли на август. Причиной переноса называется то, что на площадке стартует саммит «Россия — АСЕАН».
Планируется, что музыкант выступит в Казани 11 августа. Все ранее купленные билеты остаются действительными, их стоимость составляет от 2,6 тысячи до 7 тысяч рублей.
Напомним, Xolidayboy — это псевдоним Ивана Минаева, также известного как Иван Ржевский. Он является популярным тиктокером и певцом.
Напомним, сообщалось, что на сцене «Ак Барс Арены» в Казани выступит Баста с концертом. Организаторы ждут солд-аут. Уже раскуплены билеты в фан-зону, и активно продаются сидячие места на трибунах, всего подготовлено 45 тысяч билетов. Особым моментом вечера станет совместное выступление с Гуфом.
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