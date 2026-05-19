Общество
19 мая 11:15
Автор материала:
Не указано
Дилия Мингазова

Журналист

Кто из детей Татарстана может отдохнуть бесплатно в летнем лагере

Бесплатные путевки в этом году получат 53,5 тысячи ребят.

Кто из детей Татарстана может отдохнуть бесплатно в летнем лагере

Автор фото: Комитет по делам детей и молодежи

Часть детей Татарстана смогут отдохнуть в лагерях бесплатно. Подробнее об этом рассказал глава Минмолодежи республики Азат Кадыров.

В этом году бесплатные путевки получат 53,5 тысячи человек. В прошлом году таких направлений было меньше - всего 50,2 тысячи. Из них 10,9 тысячи для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 4,7 тысячи путевок передадут детям, которым нужна реабилитация, еще три тысячи пойдут на патриотические профили.

Кроме того, четыре тысячи путевок передадут студентам вузов, 13,2 тысячи - в лагеря дневного пребывания, еще часть - для одаренный детей. 8,8 тысячи бесплатных путевок получат дети из семей участников СВО.

За бесплатными путевками нужно обращаться в разные ведомства. Например, в исполком нужно обращаться за путевками детям с ОВЗ, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и детям из семей участников СВО.

Автор фото: Дилия Мингазова / ИД «Вечерняя Казань»

Также ранее «Вечерняя Казань» писала, что в Казани в лагерях в этом году отдохнут 40 тысяч детей, то есть четверть от общего числа детей, проживающих в городе. Треть путевок от городского центра «Ял» дети получат бесплатно. В этом году впервые в детских лагерях пройдут смены для детей с ОВЗ. Принять смогут 400 особенных детей.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
соцсети
В Казани людей обманули на семь миллионов рублей в магазине напольных покрытий

Клиенты внесли предоплату за ламинат и плитку, но товар так и не получили, магазин закрылся.

Евгений Биятов / РИА Новости
Четверо мигрантов обвиняются в изнасиловании девушки в Татарстане

Полицейские задержали граждан Туркменистана по подозрению в групповом надругательстве над своей соседкой.

соцсети
В СК раскрыли подробности смерти двух татарстанцев в фонтане

Несчастный случай произошел в кафе «Сако» в Болгаре.

Госкомитет РТ по биоресурсам
В реках 11 районов Татарстана установлено почти 8 км еловых гирлянд

Активно идет нерест карася и леща.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Инженер Татнефти выступил в защиту экс-начотдела МЧС Татарстана Сунгатуллина

Свидетель опровергнул в суде доводы следствия о получении сотрудником чрезвычайного ведомства взяток за регистрацию технических заключений.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше

О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.