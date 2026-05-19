Бесплатные путевки в этом году получат 53,5 тысячи ребят.

Автор фото: Комитет по делам детей и молодежи

Часть детей Татарстана смогут отдохнуть в лагерях бесплатно. Подробнее об этом рассказал глава Минмолодежи республики Азат Кадыров.

В этом году бесплатные путевки получат 53,5 тысячи человек. В прошлом году таких направлений было меньше - всего 50,2 тысячи. Из них 10,9 тысячи для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 4,7 тысячи путевок передадут детям, которым нужна реабилитация, еще три тысячи пойдут на патриотические профили.

Кроме того, четыре тысячи путевок передадут студентам вузов, 13,2 тысячи - в лагеря дневного пребывания, еще часть - для одаренный детей. 8,8 тысячи бесплатных путевок получат дети из семей участников СВО.

За бесплатными путевками нужно обращаться в разные ведомства. Например, в исполком нужно обращаться за путевками детям с ОВЗ, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и детям из семей участников СВО.

Автор фото: Дилия Мингазова / ИД «Вечерняя Казань»

Также ранее «Вечерняя Казань» писала, что в Казани в лагерях в этом году отдохнут 40 тысяч детей, то есть четверть от общего числа детей, проживающих в городе. Треть путевок от городского центра «Ял» дети получат бесплатно. В этом году впервые в детских лагерях пройдут смены для детей с ОВЗ. Принять смогут 400 особенных детей.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.