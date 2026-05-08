В необычной обстановке прозвучат песни военных лет.

Автор фото: РЖД

В столице республики на вокзале Казань-Пасс состоится концерт, посвященный 81-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие пройдет 9 мая в 14:00, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

В рамках программы прозвучат песни военных лет с участием творческих коллективов. Вход на концерт станет свободным для всех желающих.

Горьковская железная дорога также организует подобные события в Нижнем Новгороде, Муроме, Кирове и Ижевске.

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что приоритетом в организации всех торжественных мероприятий на 9 Мая является безопасность. Он поручил провести программу на высоком уровне.

