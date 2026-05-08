На казанском ж/д вокзале задумали провести концерт
В необычной обстановке прозвучат песни военных лет.
В столице республики на вокзале Казань-Пасс состоится концерт, посвященный 81-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие пройдет 9 мая в 14:00, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.
В рамках программы прозвучат песни военных лет с участием творческих коллективов. Вход на концерт станет свободным для всех желающих.
Горьковская железная дорога также организует подобные события в Нижнем Новгороде, Муроме, Кирове и Ижевске.
Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что приоритетом в организации всех торжественных мероприятий на 9 Мая является безопасность. Он поручил провести программу на высоком уровне.
