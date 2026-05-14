Общество
14 мая 16:56
Дилия Мингазова

Журналист

Россияне полюбили ОАЭ: за год спрос на отдых в Эмиратах вырос на 25%

Туризм - ещё один инструмент, который поможет укреплению экономических связей между странами.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За год число поездок россиян в ОАЭ выросло на 25 процентов чаще. Об этом на международном форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum» рассказал заместитель министра экономики и туризма Объединённых Арабских Эмиратов Абдулла Ахмед Мухаммед аль-Салех.

- В прошлом году в ОАЭ приехало 2,5 миллиона туристов из России, по сравнению с прошлым 2024 годом прирост составил 25%. В то же самое время из Объединённых Арабских Эмиратов в Россию приехало 60 тысяч туристов. В 2024 году их было всего 45 тысяч, - привел статистику спикер.

Всего в ОАЭ 13 тысяч компаний, которыми руководят россияне – две тысячи из них открылись только в прошлом году, добавил Ахмед Мухаммед аль-Салех. Большинство из этого числа работает в сфере туризма - туроператорами, управляющими ресторанов и другими.

- Это ещё один инструмент, который, будучи использованным правильно, позволит должному укреплению экономических связей между ОАЭ и Россией, - отметил спикер.

Это говорит нам, что мы можем призывать исламский мир к тому, чтобы задействовать сотрудничество в сфере туризма, использовать и расширять его, заключил он.

Популярное
