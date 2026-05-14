Раис признал, что статус культурной столицы исламского мира является для Казани авансом, который нужно оправдать.

Автор фото: rais.tatarstan.ru

Готовя программу Года культурной столицы, власти республики поставили цель создать платформу для глобального диалога и продемонстрировать не только историю, но и современное искусство. Об этом на съезде министров культуры стран Организации исламского сотрудничества заявил раис Татарстана Рустам Минниханов. На встрече также присутствовали глава Минкульта России Ольга Любимова, национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов, генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мохаммед Аль Малик и другие.

«Для нас быть столицей — значит быть местом силы. Татарстан исторически выбрал путь просвещенного ислама, став северным форпостом мусульманской культуры еще со времен Волжской Булгарии», — цитирует раиса пресс-служба главы республики.

Минниханов признал, что статус культурной столицы исламского мира является для Казани не просто почетным титулом, но и авансом, который нужно оправдать. Он отметил, что республика готова делиться опытом и открыта к культурному сотрудничеству.

Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил раиса за приглашение на KazanForum и отметил, что Туркменистан крайне положительно относится к работе ИСЕСКО, авторитетной международной организации, помогающей в сохранении и созидании великого цивилизационного фундамента ислама.

Любимова отметила, что присвоение особого статуса Казани важно для всей России. Столица республики является одним из лучших образов того, как многообразие культур может стать «источником взаимного обогащения и созидания».

Салим бин Мохаммед Аль Малик рассказал, что ИСЕСКО стремится к развитию сотрудничества с Татарстаном, а Казань занимает в этом контексте особое место.

Ранее Минниханов открыл международную ярмарку Kazan Halal Market в рамках 17-го Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum». На сегодняшний день в республике насчитывается более 150 производителей продовольственных товаров по стандарту халяль.

