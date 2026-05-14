На новый срок переизбрали генерального секретаря Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салема бен Мухаммеда Аль Малика, это случилось на 15-й сессии Генеральной конференции организации в Казани. Об этом сообщает ТАСС.

В работе сессии принимали участие 10 министров образования и три заместителя министра стран со всего мира. Сам Аль Малик заявил, что очень рад, что это все происходит в Казани, потому что взаимодействие с Татарстаном будет продолжаться и далее. Он напомнил, что Казань получила статус культурной столицы исламского мира.

«Это хорошая возможность, чтобы показать миру исламское наследие, которое есть в Казани», - подчеркнул генеральный секретарь.

