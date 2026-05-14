На конференции ИСЕСКО в Казани переизбрали генерального секретаря
На новый срок переизбрали генерального секретаря Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салема бен Мухаммеда Аль Малика, это случилось на 15-й сессии Генеральной конференции организации в Казани. Об этом сообщает ТАСС.
В работе сессии принимали участие 10 министров образования и три заместителя министра стран со всего мира. Сам Аль Малик заявил, что очень рад, что это все происходит в Казани, потому что взаимодействие с Татарстаном будет продолжаться и далее. Он напомнил, что Казань получила статус культурной столицы исламского мира.
«Это хорошая возможность, чтобы показать миру исламское наследие, которое есть в Казани», - подчеркнул генеральный секретарь.
Ранее сообщалось, что Татарстан, Узбекистан и Гана ищут способы борьбы с бедностью. На KazanForum обсудили, какие социальные меры поддержки есть в странах мира, как в них помогают людям и почему бедность теперь другая.
