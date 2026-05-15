Россияне забывают про платные подписки и разоряются
При неожиданном списании большинство пользователей не пытается вернуть деньги, а часть даже не отменяют услугу.
Каждый шестой житель России не обращает внимание на оформленные подписки и регулярно сталкивается с неожиданным списанием средств. Большинство пользователей (72 процента) допускали такую ошибку, при этом 59 процентов не пытаются вернуть деньги. Каждый восьмой даже не отказывается от услуги после этого, выяснили аналитики «Зарплата.ру» и Группы Ренессанс страхование.
Около четверти жителей уже привыкли к платным сервисам, часть использует их только время от времени. Однако 40 процентов категорически против таких расходов, опасаясь забыть о списании или в принципе платить за навязанные подписки. Однако 58 процентов из тех, кто пользуется такой возможностью, имеет по две подписки, а свыше 30 процентов оплачивают до пяти сервисов. Четыре процента респондентов пользуются шестью и более платными сервисами.
При том назвать точную сумму, которая тратится на подписки, может только половина. Большинство тратит не более 500 рублей, еще 36 процентов — до тысячи, 20 процентов — до пяти тысяч рублей.
Каждый пятый из жителей, которые не принимают такой вид услуг, считает, что это слишком дорого, а 37 процентов пользуются бесплатными аналогами. Выяснилось, что чаще на подписках экономят именно женщины.
Ранее аналитики подсчитали, сколько тратят россияне за поход в магазин. По сравнению с предыдущим годом увеличение чека составило всего 15 рублей.
