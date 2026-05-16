16 мая 20:35
Рустам Минниханов отметил, что важно проповедовать истинные ценности ислама

Глава республики подчеркнул большой вклад имамов и муфтиев.

Рустам Минниханов принял участие в ХVI Форуме татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия», который проходит в эти дни в Казани и Болгаре. В столицу Татарстана прибыли имамы, исламские учёные, религиозные деятели и общественные активисты со всех уголков России - 1000 делегатов из 78 регионов.  

На три дня республика стала площадкой для обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов жизни ислама в многонациональной стране.  

Приветствуя участников форума, Рустам Минниханов отметил большой вклад имамов и муфтиев в сбережение татарского народа, родного языка и вековых традиций, а также важность проповедования истинных ценностей ислама.  

«Такие встречи очень нужны, чтобы поддерживать диалог и обсуждать волнующие всех вопросы. Очень важно слышать друг друга и находить общий язык - это главная ценность», - цитирует Рустама Минниханова его пресс-служба.  

Затем он вручил государственные награды Республики Татарстан. В свою очередь главе Татарстана вручили медаль «За заслуги перед уммой Донбасса».

Ранее Минниханов поблагодарил всех, кто участвовал в организации и проведении форума. В Казань прибыли представители 99 стран.

