Продолжается также строительство социальных объектов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

По данным на 16 мая, в республике введено более 1 миллиона 840 тысяч квадратных метров жилья, или 58% от плана, доложил на совещании в Доме правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин.

По словам докладчика, по линии коммерческого строительства сдано 80 многоквартирных домов - 70% от запланированного объема. По программе социальной ипотеки - 10 из 108 домов. По линии индивидуального жилищного строительства – более 1 миллиона квадратных метров жилья, что составляет 54% от плана.

Ведется также строительство 7 общеобразовательных организаций, трех дошкольных образовательных учреждений, приемно-диагностического отделения стационара в Казани, крытых футбольных манежей, пяти универсальных спортивных площадок, Центра развития футбола и трех ледовых арен.

Кроме того, продолжаются работы по возведению многофункциональных центров и детских школ искусств.

Ранее мы писали, что долгострой на Маяковского в Казани завершат за счет дольщиков. За каждый квадратный метр собственники доплатят 53,5 тысячи рублей, а нежилые помещения обойдутся дороже.

