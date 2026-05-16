Общество
16 мая 19:57
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Строители Татарстана сдали десятую часть домов по социальной ипотеке

Продолжается также строительство социальных объектов.

Строители Татарстана сдали десятую часть домов по социальной ипотеке

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

По данным на 16 мая, в республике введено более 1 миллиона 840 тысяч квадратных метров жилья, или 58% от плана, доложил на совещании в Доме правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин.  

По словам докладчика, по линии коммерческого строительства сдано 80 многоквартирных домов - 70% от запланированного объема.  По программе социальной ипотеки - 10 из 108 домов. По линии индивидуального жилищного строительства – более 1 миллиона квадратных метров жилья, что  составляет 54% от плана.  

Ведется также строительство 7 общеобразовательных организаций, трех дошкольных образовательных учреждений, приемно-диагностического отделения стационара в Казани, крытых футбольных манежей, пяти универсальных спортивных площадок, Центра развития футбола и трех ледовых арен.  

Кроме того, продолжаются работы по возведению многофункциональных центров и детских школ искусств.

Ранее мы писали, что долгострой на Маяковского в Казани завершат за счет дольщиков. За каждый квадратный метр собственники доплатят 53,5 тысячи рублей, а нежилые помещения обойдутся дороже.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

 

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
соцсети
В Казани людей обманули на семь миллионов рублей в магазине напольных покрытий

Клиенты внесли предоплату за ламинат и плитку, но товар так и не получили, магазин закрылся.

Евгений Биятов / РИА Новости
Четверо мигрантов обвиняются в изнасиловании девушки в Татарстане

Полицейские задержали граждан Туркменистана по подозрению в групповом надругательстве над своей соседкой.

соцсети
В СК раскрыли подробности смерти двух татарстанцев в фонтане

Несчастный случай произошел в кафе «Сако» в Болгаре.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Выпускники 2026 года получат право пересдать ЕГЭ по трём предметам

Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.

Госкомитет РТ по биоресурсам
В реках 11 районов Татарстана установлено почти 8 км еловых гирлянд

Активно идет нерест карася и леща.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры

В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.