В ряде стран подобные уроки уже есть.

Автор фото: kzn.ru

Обязательным предметом в школах должны стать шахматы, считает заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. Его слова передает РИА Новости.

Во время школьного обучения важно развивать логическое и стратегическое мышление, считает эксперт. Сначала их можно ввести как факультатив, а потом как обязательный предмет. По его словам, шахматы уже являются обязательным предметом школьной программы в ряде стран.

Гриб заметил, что шахматы формируют у ребенка концентрацию внимания, память, планирование и даже развитие чувства времени, что очень важно в период увлечения гаджетами.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин говорил, что ничто так не развивает ребенка, как шахматы. Метшин призывал изучить опыт других регионов: «Древняя игра в древнем городе должна процветать».

Все самое интересное в нашем канале в MAX.