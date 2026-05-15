Общество
15 мая 16:18
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Сделать шахматы обязательным предметом в школах хотят в Общественной палате

В ряде стран подобные уроки уже есть.

Сделать шахматы обязательным предметом в школах хотят в Общественной палате

Автор фото: kzn.ru

Обязательным предметом в школах должны стать шахматы, считает заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. Его слова передает РИА Новости.

Во время школьного обучения важно развивать логическое и стратегическое мышление, считает эксперт. Сначала их можно ввести как факультатив, а потом как обязательный предмет. По его словам, шахматы уже являются обязательным предметом школьной программы в ряде стран.

Гриб заметил, что шахматы формируют у ребенка концентрацию внимания, память, планирование и даже развитие чувства времени, что очень важно в период увлечения гаджетами.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин говорил, что ничто так не развивает ребенка, как шахматы. Метшин призывал изучить опыт других регионов: «Древняя игра в древнем городе должна процветать».

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
соцсети
В Казани людей обманули на семь миллионов рублей в магазине напольных покрытий

Клиенты внесли предоплату за ламинат и плитку, но товар так и не получили, магазин закрылся.

Евгений Биятов / РИА Новости
Четверо мигрантов обвиняются в изнасиловании девушки в Татарстане

Полицейские задержали граждан Туркменистана по подозрению в групповом надругательстве над своей соседкой.

соцсети
В СК раскрыли подробности смерти двух татарстанцев в фонтане

Несчастный случай произошел в кафе «Сако» в Болгаре.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Выпускники 2026 года получат право пересдать ЕГЭ по трём предметам

Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.

РИА Новости
Атака Киева на Ростовскую область носит террористический характер – Путин

Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры

В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.