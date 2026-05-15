Сделать шахматы обязательным предметом в школах хотят в Общественной палате
В ряде стран подобные уроки уже есть.
Обязательным предметом в школах должны стать шахматы, считает заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. Его слова передает РИА Новости.
Во время школьного обучения важно развивать логическое и стратегическое мышление, считает эксперт. Сначала их можно ввести как факультатив, а потом как обязательный предмет. По его словам, шахматы уже являются обязательным предметом школьной программы в ряде стран.
Гриб заметил, что шахматы формируют у ребенка концентрацию внимания, память, планирование и даже развитие чувства времени, что очень важно в период увлечения гаджетами.
Ранее мэр Казани Ильсур Метшин говорил, что ничто так не развивает ребенка, как шахматы. Метшин призывал изучить опыт других регионов: «Древняя игра в древнем городе должна процветать».
