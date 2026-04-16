Общество
16 апреля 16:55
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Водителям, сбившим животное и покинувшим место ДТП, грозит лишение прав

Необходимо остановиться, включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки и вызвать сотрудников ГАИ.

Автор фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Лишение водительских прав на срок до полутора лет грозит за оставление места ДТП с животным. Об этом сообщила юрист Юлия Павлова, передает РИА Новости.

По ее словам, покидать место наезда запрещено, иначе водительские права могут забрать на срок от одного года до полутора лет либо грозит административный арест до 15 суток. После наезда нужно остановиться, включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки и вызвать сотрудников ГАИ.

Нельзя увозить сбитое животное в ветклинику без согласования с сотрудником ГАИ или его владельцем, так как это тоже могут посчитать оставлением места ДТП.

Ранее сообщалось, что в Нурлатском районе водитель Hyundai сбил лося и съехал в кювет. Из-за аварии пассажир машины получил травму. В Госавтоинспекции призвали соблюдать скоростной режим. Если животное появилось вблизи дороги, водитель должен остановиться и включить «аварийку». Не следует резко менять направление движения. В ГАИ подчеркивают, что в основном водитель и пассажиры получают травмы не после наезда на животное, а после выезда на встречную полосу, опрокидывания, съезда с дороги или наезда на препятствие.

