Зампред ВС Татарстана Каминский претендует на должность судьи Верховного суда РФ
Эдуард Каминский работает в системе 23 года.
Заместитель председателя Верховного суда Татарстана Эдуард Каминский хочет стать судьёй Верховного суда России. Его заявление уже опубликовано в повестке Высшей квалификационной коллегии судей. Заседание, где решат вопрос, пройдёт 26 мая. Конкурентов у Каминского пока нет, вакансия открыта с февраля.
Каминскому 51 год. В судебной системе он работает 23 года. Начинал помощником прокурора в Альметьевске, потом был следователем. Судьёй стал в 2003 году. Сначала восемь лет проработал в Вахитовском райсуде Казани, затем стал зампредседателя Кировского райсуда. С 2013 года — в Верховном суде Татарстана. В 2015 году возглавил состав по административным делам, а в 2021 году стал заместителем председателя.
