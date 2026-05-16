Эдуард Каминский работает в системе 23 года.

Автор фото: anticorruption.tatarstan.ru

Заместитель председателя Верховного суда Татарстана Эдуард Каминский хочет стать судьёй Верховного суда России. Его заявление уже опубликовано в повестке Высшей квалификационной коллегии судей. Заседание, где решат вопрос, пройдёт 26 мая. Конкурентов у Каминского пока нет, вакансия открыта с февраля.

Каминскому 51 год. В судебной системе он работает 23 года. Начинал помощником прокурора в Альметьевске, потом был следователем. Судьёй стал в 2003 году. Сначала восемь лет проработал в Вахитовском райсуде Казани, затем стал зампредседателя Кировского райсуда. С 2013 года — в Верховном суде Татарстана. В 2015 году возглавил состав по административным делам, а в 2021 году стал заместителем председателя.

