Общество
16 мая 10:43
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Минцифры с 1 июня вдвое повышает пошлины за телефонные номера для операторов

Плата за один номер вырастет с 50 до 100 рублей, последний раз цены меняли в 2014 году.

Минцифры с 1 июня вдвое повышает пошлины за телефонные номера для операторов

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Минцифры предупредило операторов связи о повышении государственных пошлин за ресурсы нумерации. С 1 июня 2026 года плата за один телефонный номер вырастет с 50 до 100 рублей, а за код идентификации сетей мобильной связи — с 3,25 миллиона до 6,5 миллиона рублей. Документ опубликован на сайте министерства.

Последний раз такие пошлины поднимали в 2014 году. Тогда стоимость номера увеличили с 20 до 50 рублей, а код для мобильных сетей — с двух миллионов до 3,25 миллиона.

Эксперты говорят, что на обычных абонентах это сильно не скажется. Гендиректор оператора «Комфортел» Дмитрий Петров объяснил, что сейчас у многих операторов номеров больше, чем спроса на них. Так что повышение затронет в первую очередь тех, у кого номера уже закончились. На рынок в целом это серьёзного влияния не окажет. Гораздо больше на операторов давят другие вещи — например, сбор в резерв универсального обслуживания, который с 2025 года вырос с 1,2 до двух процентов от доходов, или ужесточение условий работы и налоговая реформа.

Директор по работе с операторами сервиса «Новофон» Татьяна Шрамко добавила, что новость заставила компании срочно заняться аудитом и долгосрочным планированием. Нужно решать, сколько номеров закупать впрок до подорожания и заходить ли в новые регионы. Если купить слишком много и не использовать, можно остаться в убытке. Если не закупиться вовремя, потом придётся платить вдвое больше. Она предположила, что одни операторы начнут закупаться с запасом и раздавать номера по акциям, а другие просто переложат расходы на клиентов. Но скорее всего предложение от операторов превысит спрос и номера так и останутся висеть в ожидании абонента.

Крупные операторы, такие как МТС и «МегаФон», от комментариев отказались.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российскому бизнесу не возместят убытки из-за отключения связи. В правительстве не рассматривают никаких мер поддержки, хотя предприниматели теряют миллионы в результате проблем с Сетью.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
соцсети
В Казани людей обманули на семь миллионов рублей в магазине напольных покрытий

Клиенты внесли предоплату за ламинат и плитку, но товар так и не получили, магазин закрылся.

Евгений Биятов / РИА Новости
Четверо мигрантов обвиняются в изнасиловании девушки в Татарстане

Полицейские задержали граждан Туркменистана по подозрению в групповом надругательстве над своей соседкой.

соцсети
В СК раскрыли подробности смерти двух татарстанцев в фонтане

Несчастный случай произошел в кафе «Сако» в Болгаре.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Выпускники 2026 года получат право пересдать ЕГЭ по трём предметам

Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.

Госкомитет РТ по биоресурсам
В реках 11 районов Татарстана установлено почти 8 км еловых гирлянд

Активно идет нерест карася и леща.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры

В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.