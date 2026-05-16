Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Минцифры предупредило операторов связи о повышении государственных пошлин за ресурсы нумерации. С 1 июня 2026 года плата за один телефонный номер вырастет с 50 до 100 рублей, а за код идентификации сетей мобильной связи — с 3,25 миллиона до 6,5 миллиона рублей. Документ опубликован на сайте министерства.

Последний раз такие пошлины поднимали в 2014 году. Тогда стоимость номера увеличили с 20 до 50 рублей, а код для мобильных сетей — с двух миллионов до 3,25 миллиона.

Эксперты говорят, что на обычных абонентах это сильно не скажется. Гендиректор оператора «Комфортел» Дмитрий Петров объяснил, что сейчас у многих операторов номеров больше, чем спроса на них. Так что повышение затронет в первую очередь тех, у кого номера уже закончились. На рынок в целом это серьёзного влияния не окажет. Гораздо больше на операторов давят другие вещи — например, сбор в резерв универсального обслуживания, который с 2025 года вырос с 1,2 до двух процентов от доходов, или ужесточение условий работы и налоговая реформа.

Директор по работе с операторами сервиса «Новофон» Татьяна Шрамко добавила, что новость заставила компании срочно заняться аудитом и долгосрочным планированием. Нужно решать, сколько номеров закупать впрок до подорожания и заходить ли в новые регионы. Если купить слишком много и не использовать, можно остаться в убытке. Если не закупиться вовремя, потом придётся платить вдвое больше. Она предположила, что одни операторы начнут закупаться с запасом и раздавать номера по акциям, а другие просто переложат расходы на клиентов. Но скорее всего предложение от операторов превысит спрос и номера так и останутся висеть в ожидании абонента.

Крупные операторы, такие как МТС и «МегаФон», от комментариев отказались.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российскому бизнесу не возместят убытки из-за отключения связи. В правительстве не рассматривают никаких мер поддержки, хотя предприниматели теряют миллионы в результате проблем с Сетью.

