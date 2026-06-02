Но есть одно конкретное условие.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условие, при котором российско-украинский конфликт завершится до конца суток. Украинский лидер Владимир Зеленский должен дать формированиям приказ уйти с территории российских регионов, цитирует Пескова ТАСС.

Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва неоднократно об этом говорила. «Война может быть завершена до конца суток… Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов», — сообщил он.

Ранее Песков говорил, что СВО продолжится до победы из-за агрессивной риторики Киева. Именно Владимир Зеленский препятствует мирному решению украинского конфликта.

