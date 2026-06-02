Все назначенные объекты поражены.

Автор фото: министерство обороны России

Массированный удар высокоточным оружием по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, объектам топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также военным аэродромам Украины был нанесен ночью. Об этом сообщило Минобороны России.

Были атакованы заводы в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепре, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях. По данным оборонного ведомства, цели удара достигнуты, и все назначенные объекты поражены. Удар был нанесен «в ответ на террористические акты киевского режима», подчеркнули в Минобороны.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин уже дал ВС РФ все необходимые поручения в связи с ударом ВСУ по колледжу в Старобельске. Отвечая на вопрос, последовали ли новые указания по итогам прошедшего 1 июня совещания, Песков ответил коротко: «Поручения даны ранее».

