Экс-главу филиала Роскадастра и его заместителя осудят в Казани из-за премий
Общая сумма хищений превысила 800 тысяч рублей.
Бывшего директора филиала Роскадастра и его заместителя осудят в Казани за присвоение бюджетных средств. Об этом сообщили в прокуратуре республики, обвинительное заключение утвердил прокурор Татарстана Альберт Суяргулов.
Напомним, задержание прошло почти год назад. Тогда говорилось, что руководство филиала каждый месяц выписывало работникам необоснованные премии, а потом забирало их себе. За полгода (с октября 2024-го по март 2025-го) они якобы забрали себе больше 1,5 миллиона рублей. Однако в ходе расследования количество присвоенных денег снизилось до 839 тысяч рублей.
Вину обвиняемые в присвоении признали, ущерб по делу был возмещен. Дело направлено в суд.
Ранее сообщалось, что замдиректора «Строительной компании», занимавшейся реконструкцией Казанского авиазавода, получил три года условно вместо шести лет, запрашиваемых прокурором. По версии следствия, осужденный похитил деньги, выделенные на предприятии.
