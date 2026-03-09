Мужчину из Казани едва не убил знакомый на улице Железнодорожников
Следственный комитет заключил обвиняемого под стражу.
На улице Железнодорожников в Казани случилась драка между 34- и 38-летними мужчинами. Первый из них уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, а второй на момент происшествия был в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба татарстанского следственного управления Следкома. Изначально между двумя знакомыми завязался словесный конфликт, который затем перерос в драку. Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности фигурант в итоге задушил пьяного оппонента шнурком. Решив, что знакомый мёртв, душитель скрылся с места преступления, а пострадавшему всё же удалось оказать медицинскую помощь.
Следственный комитет обвиняет душителя в покушении на убийство. В качестве меры пресечения следователь настоял на заключении под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направили в суд.
Также в одном из татарстанских судов сейчас находится дело жительницы Елабуги, которую обвиняют в убийстве. Женщина, будучи пьяной, поругалась со знакомым и несколько раз ударила его ножом в грудь и голову, после чего сама сообщила об этом в полицию. До этого она уже отбывала срок в «местах не столь отдаленных» — не прошло и года, как она снова дала повод её туда отправить.
