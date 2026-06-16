Сотрудники «М.Видео» жалуются на задержку зарплаты
Руководство оправдывает это техническим сбоем.
В «М.Видео» уже пятый день работникам не могут выплатить зарплаты. Сотрудники говорят, что раньше такого не наблюдалось. А руководство утверждает, что произошел технический сбой, пишет Mash.
Зарплата сотрудникам обычно приходит 11 июня. Проблема с невыплатой произошла во всех подразделениях торговой сети. В то же время руководство компании вводит запреты на обсуждение этой проблемы: об этом нельзя говорить ни с коллегами, ни кому-то извне.
В то же время в компании объявили о рекордном обороте в 14,6 миллиарда рублей за пять месяцев. Однако показатели прибыльности не раскрывались. За последний год количество магазинов сети сократилось примерно с 1300 до 654 точек. А чистый долг с учётом аренды сейчас превышает 206,8 миллиарда рублей.
В пресс-службе «М.Видео» сообщили, что задержка связана с техническим сбоем на стороне расчётной системы. Все необходимые компенсации в соответствии с ТК РФ также будут выплачены в полном объёме.
Ранее сообщалось, что сотрудникам казанского кафе «Мармарис» не выплачивали зарплату 4 месяца. Заведение закрылось из-за больших долгов.
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