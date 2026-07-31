Кроме того, женщине предстоит выплатить 765 миллионов рублей.

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Суд вынес решение по уголовному делу блогера Лерчек (Валерии Чекалиной). Она приговорена к пяти годам условно, сообщает SHOT.

Суд также запретил блогеру продвигать свой бренд в Сети в ближайшие три года. По информации канала, длившееся порядка восьми часов заседание проходило в закрытом режиме.

Лерчек признана виновной в выводе 250 миллионов рублей за фитнес-марафоны через Дубай. Подсудимая вину не признала.

Ранее мы писали, что дело Лерчек отдали на рассмотрение другому судье. Прокуратура потребовала вновь провести экспертизу состояния блогера.

Также сообщалось, что Елене Блиновской вновь отказали в смягчении приговора. Срок остался прежним - до 2030 года.

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