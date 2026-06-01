Водитель Kia пошел на обгон и столкнулся с Renault в Татарстане
Погиб один, трое пострадали.
На 246-м километре трассы Казань — Оренбург в Альметьевском районе водитель Kia, предварительно, хотел обогнать авто в зоне действия дорожного знака 3.20 «Обгон запрещен». В результате он врезался в Renault, который также совершал маневр обгона. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.
Погиб водитель Kia, травмированы три человека из Renault. Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее сообщалось, что в ДТП на М-12 в Татарстане погибла девушка. Пострадали семь человек, в том числе двое детей.
