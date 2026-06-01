Погиб один, трое пострадали.

Автор фото: Госавтоинспекция Татарстана

На 246-м километре трассы Казань — Оренбург в Альметьевском районе водитель Kia, предварительно, хотел обогнать авто в зоне действия дорожного знака 3.20 «Обгон запрещен». В результате он врезался в Renault, который также совершал маневр обгона. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

Погиб водитель Kia, травмированы три человека из Renault. Обстоятельства ДТП выясняются.

