Водитель Kia пошел на обгон и столкнулся с Renault в Татарстане

Погиб один, трое пострадали.

Автор фото: Госавтоинспекция Татарстана

На 246-м километре трассы Казань — Оренбург в Альметьевском районе водитель Kia, предварительно, хотел обогнать авто в зоне действия дорожного знака 3.20 «Обгон запрещен». В результате он врезался в Renault, который также совершал маневр обгона. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

Погиб водитель Kia, травмированы три человека из Renault. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что в ДТП на М-12 в Татарстане погибла девушка. Пострадали семь человек, в том числе двое детей.

