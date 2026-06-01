Происшествия
1 июня 18:57
«Вечерняя Казань»

Казанец, которому сообщили о выигрыше BMW, потерял 400 тысяч рублей

Пострадавший стал жертвой мошенников.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Житель Казани потерял более 400 тысяч рублей, став жертвой аферистов. Об этом сообщили в УВД Казани.

Казанец решил принять участие в розыгрыше призов, вскоре ему написал в мессенджере неизвестный. Пострадавшему сообщили, что он выиграл автомобиль BMW, но для получения авто нужно было оплатить таможенный сбор.

Всего казанец перевел более 400 тысяч рублей на указанный счет. Затем мошенники убедили его приехать за автомобилем в другой город, однако затем они перестали отвечать. Поняв, что стал жертвой обмана, мужчина написал заявление в полицию. Возбуждено дело о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что мошенники с помощью ИИ подделывают голоса директоров школ. Юрист рассказал о новых схемах: звонки от «деканата» и исчезнувшие фотографы.

