Стало известно, когда закончится отопительный сезон в Казани
Заплатить за тепло последний раз в этом сезоне придется в мае.
В связи с устойчивыми плюсовыми температурами в столице республики отопление отключат 7 мая. Об этом стало известно из постановления об окончании сезона.
В мае казанцам еще придется заплатить за отопление последний раз, однако при этом жителям должен быть предоставлен корректный перерасчет. Также организации просят держат оборудование наготове до установления температурного режима выше +8 градусов — на случай холодов. В летний период коммунальщикам необходимо обеспечить выполнение работ по техническому обслуживанию сетей.
Ранее сообщалось, что с 1 мая в России вступили в силу обновленные нормативы потребления коммунальных ресурсов. Это коснется воды, канализации, отопления и общедомовых нужд.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Дело о циничной расправе над тренером по художественной гимнастике дошло до суда. Разбираемся в деталях преступления.
Организация без разрешения продала в Киргизию почти полтонны вещества, из которого можно сделать химическое оружие. Гендиректор с почти 25-летним опытом говорит, что просто перепутал название.
Детских садов не хватает, дороги перегружены, а строители только разводят грязь, чем приводят в ярость местных.
Столица Татарстана активно растет как «третья столица», и цены на обучение в местных университетах уже сравнимы с московскими и даже европейскими. При этом зарубежные вузы часто оказываются доступнее, чем казанские.
Более 6 тысяч человек побывали в ЦУМе в день открытия. Рассказываем, что можно найти в новом центре и почему сюда стоит прийти.