Заплатить за тепло последний раз в этом сезоне придется в мае.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В связи с устойчивыми плюсовыми температурами в столице республики отопление отключат 7 мая. Об этом стало известно из постановления об окончании сезона.

В мае казанцам еще придется заплатить за отопление последний раз, однако при этом жителям должен быть предоставлен корректный перерасчет. Также организации просят держат оборудование наготове до установления температурного режима выше +8 градусов — на случай холодов. В летний период коммунальщикам необходимо обеспечить выполнение работ по техническому обслуживанию сетей.

Ранее сообщалось, что с 1 мая в России вступили в силу обновленные нормативы потребления коммунальных ресурсов. Это коснется воды, канализации, отопления и общедомовых нужд.

