ПЖКХ оштрафовали за скопившийся в пяти районах Татарстана мусор
Компании придется уплатить 250 тысяч рублей.
Прокуратура Апастовского района проверила деятельность ООО «ПЖКХ» и выявила нарушения, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Татарстана.
Так, компания более 20 дней не вывозила мусор с территорий 11 сельских поселений. В итоге здесь скопились горы отходов. Речь идет об Апастовском, Буинском, Дрожжановском, Камско-Устьинском и Тетюшском районах, транспортирование ТКО с территорий которых осуществляет компания «ПЖКХ».
Прокуратурой района в отношении организации возбуждено административное дело о несоблюдении санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации или обезвреживанию отходов производства и потребления.
ООО «ПЖКХ» признано виновным, компании предстоит выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей.
Ранее УК «Солнечный город» в Казани оштрафовали за протечки крыши и антисанитарию. По закону устранить протечку нужно за сутки, но управляющая компания предписания проигнорировала.
