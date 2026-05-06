ЖКХ
6 мая 02:32
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

ПЖКХ оштрафовали за скопившийся в пяти районах Татарстана мусор

Компании придется уплатить 250 тысяч рублей.

ПЖКХ оштрафовали за скопившийся в пяти районах Татарстана мусор

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Прокуратура Апастовского района проверила деятельность ООО «ПЖКХ» и выявила нарушения, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Татарстана.  

Так, компания более 20 дней не вывозила мусор с территорий 11 сельских поселений. В итоге здесь скопились горы отходов. Речь идет об Апастовском, Буинском, Дрожжановском, Камско-Устьинском и Тетюшском районах,  транспортирование ТКО с территорий которых осуществляет компания «ПЖКХ».  

Прокуратурой района в отношении организации возбуждено административное дело о несоблюдении санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации или обезвреживанию отходов производства и потребления.  

ООО «ПЖКХ» признано виновным, компании предстоит  выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей.

Ранее УК «Солнечный город» в Казани оштрафовали за протечки крыши и антисанитарию. По закону устранить протечку нужно за сутки, но управляющая компания предписания проигнорировала.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

 

 

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Госкомитет РТ по биоресурсам
Во время рейда в Татарстане задержали браконьера с краснокнижной рыбой

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

соцсети
Скандальная блогерша из Челнов Агина Алтынбаева попала в ДТП

Авария произошла по пути в Казань.

скриншот видео
Пьяный казанец залез на фасад здания «КАИ ОЛИМП» и повис на вывеске

Мужчина словно Человек-паук залез на стену в одном нижнем белье, но в итоге упал с высоты третьего этажа.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Прокуратура Татарстана напомнила о вступающих в силу в мае новых законах

Новшества касаются, в частности, участников СВО, инвалидов и ветеранов.

Минздрав Татарстана
Татарстанец едва не умер от укуса змеи

Плюс ко всему мужчину укусил клещ.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»

С потерей доходности депозитов и акций капитал перетекает в сторону облигаций. Что нужно знать начинающему инвестору и как не попасться в ловушку мошенников рассказал младший аналитик отдела анализа финансовых рынков брокера «КИТ Финанс».

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.