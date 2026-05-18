Воды не будет с 9 утра 20 мая.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Вахитовском районе Казани почти на сутки прекратят подачу холодной воды. Причина — замена аварийного участка водопровода диаметром 300 миллиметров по улице Щапова, 27. Отключение начнётся в 9 часов утра 20 мая и продлится до 9 часов утра 21 мая.

Воды не будет по следующим адресам:

улица Бутлерова: дома 4, 6, 7, 14, 14 корпус 1, 14 корпус б, 14 корпус д, 16, 16 корпуса 2, 3, 4, 16в, 18 корпус 2, 20а; 21, 21а, 22, 23, 25, 29, 30, 30а, 31, 33, 34/13, 35/15, 39/18;

улица Галактионова: дом 24/10;

улица Гоголя: дома 1, 3а, 2, 4, 4а корпус 1, 4б, 5, 5/1, 7/16, 7а;

улица Максима Горького: дом 16/7;

улица Маяковского: дома 1/49, 2/57, 3, 4, 4а, 5, 6, 10, 11, 12, 13/34, 15/35, 17, 18/39, 19, 20, 23а, 24, 24а, 24 литера А; 26, 27, 28, 29, 29а, 29б, 29г, 30/16, 30а, 31/14;

улица Муштари: дома 15, 15а, 19а;

переулок Катановский: дома 1, 2, 2а, 3, 3 литера А, 4, 5, 6, 7, 8, 8/9, 9, 11;

улица Пушкина: дома 32, 32 корпус 2, 38б;

улица Ульянова-Ленина: дома 16, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 27а, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 42, 44, 49/1, 57/2;

улица Щапова: дома 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14/31, 14/31 корпус 1, 15, 16/30, 17, 18, 19, 20 корпус 1, 21, 23, 25, 27, 37.

Всего под отключение попадают 60 многоквартирных жилых домов, 6 частных домов, 21 административное здание и 6 социальных учреждений.

Заявки на автоцистерны с водой принимаются по телефону аварийно-диспетчерской службы 231-62-60. Жителей просят скорректировать планы и заранее запастись водой.

Ранее сообщалось, что казанцам вернули 660 тысяч рублей переплаты за воду. Жители Московского района начали замечать завышенные счета за ХГС и пожаловались в Жилинспекцию.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.