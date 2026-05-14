На улице Дубравной в Казани снова ведутся аварийные работы
На этот раз - на сетях водопровода.
В печально известном коллекторе на улице Дубравной снова что-то прорвало. На это пожаловались подписчики, заметившие течь и работавшую на месте аварийную бригаду Водоканала.
Как сообщили «Вечерней Казани» в пресс-службе предприятия, работы, которые ведутся сейчас на этой улице, с реконструкцией канализационного коллектора не связаны.
- Бригада выполняет аварийно-восстановительные работы на сетях водопровода по улице Дубравной, 43г. Работы по реконструкции коллектора идут в штатном режиме, специалисты восстановят около 5 километров коллектора, изношенного на 100%, - прокомментировали в Водоканале.
Ранее казанцев ознакомили с графиком отключения горячей воды. Обслуживание сетей, из-за которого жителей лишают удобств, начнется в мае и закончится в августе.
