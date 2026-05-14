ЖКХ
14 мая 21:13
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

На улице Дубравной в Казани снова ведутся аварийные работы

На этот раз - на сетях водопровода.

На улице Дубравной в Казани снова ведутся аварийные работы

Автор фото: скриншот видео

В печально известном коллекторе на улице Дубравной снова что-то прорвало. На это пожаловались подписчики, заметившие течь и работавшую на месте аварийную бригаду Водоканала.  

Как сообщили «Вечерней Казани» в пресс-службе предприятия, работы, которые ведутся сейчас на этой улице, с реконструкцией канализационного коллектора не связаны.  

Источник: ИД «Вечерняя Казань»

- Бригада выполняет аварийно-восстановительные работы на сетях водопровода по улице Дубравной, 43г. Работы по реконструкции коллектора идут в штатном режиме, специалисты восстановят около 5 километров коллектора, изношенного на 100%, - прокомментировали в Водоканале.

Ранее казанцев ознакомили с графиком отключения горячей воды. Обслуживание сетей, из-за которого жителей лишают удобств, начнется в мае и закончится в августе.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
соцсети
В Казани людей обманули на семь миллионов рублей в магазине напольных покрытий

Клиенты внесли предоплату за ламинат и плитку, но товар так и не получили, магазин закрылся.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В «Бахетле» нашли почти 9000 литров просроченного пива, сидра и медовухи

Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.

соцсети
В СК раскрыли подробности смерти двух татарстанцев в фонтане

Несчастный случай произошел в кафе «Сако» в Болгаре.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Выпускники 2026 года получат право пересдать ЕГЭ по трём предметам

Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.

РИА Новости
Атака Киева на Ростовскую область носит террористический характер – Путин

Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры

В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.