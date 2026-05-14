На этот раз - на сетях водопровода.

Автор фото: скриншот видео

В печально известном коллекторе на улице Дубравной снова что-то прорвало. На это пожаловались подписчики, заметившие течь и работавшую на месте аварийную бригаду Водоканала.

Как сообщили «Вечерней Казани» в пресс-службе предприятия, работы, которые ведутся сейчас на этой улице, с реконструкцией канализационного коллектора не связаны.

- Бригада выполняет аварийно-восстановительные работы на сетях водопровода по улице Дубравной, 43г. Работы по реконструкции коллектора идут в штатном режиме, специалисты восстановят около 5 километров коллектора, изношенного на 100%, - прокомментировали в Водоканале.

Ранее казанцев ознакомили с графиком отключения горячей воды. Обслуживание сетей, из-за которого жителей лишают удобств, начнется в мае и закончится в августе.

