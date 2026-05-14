Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Члены профильных комитетов Госдумы обсудят повышение цен на ЖКУ совместно с представителями различных ведомств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова председателя комитета по контролю Олега Морозова.

По его мнению, заседание можно провести вместе с сотрудниками министерства экономики, ФАС, Счетной палаты и, при необходимости, министерства строительства. Парламентарий подчеркнул, что совещание останется открытым для представителей комитетов, которые напрямую с темой коммунальных платежей не работают.

Ранее на сайте Минэкономразвития были опубликованы прогнозы повышения тарифов ЖКХ на три года. В следующем году индексация тарифов на коммунальные услуги может составить 8,7 процента.

