Госдума поговорит с министерствами насчет прогнозов роста тарифов ЖКХ
Заседание проведут в присутствии лиц, которые напрямую не связаны с коммунальной темой.
Члены профильных комитетов Госдумы обсудят повышение цен на ЖКУ совместно с представителями различных ведомств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова председателя комитета по контролю Олега Морозова.
По его мнению, заседание можно провести вместе с сотрудниками министерства экономики, ФАС, Счетной палаты и, при необходимости, министерства строительства. Парламентарий подчеркнул, что совещание останется открытым для представителей комитетов, которые напрямую с темой коммунальных платежей не работают.
Ранее на сайте Минэкономразвития были опубликованы прогнозы повышения тарифов ЖКХ на три года. В следующем году индексация тарифов на коммунальные услуги может составить 8,7 процента.
