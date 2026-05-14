После обращения в Жилинспекцию Татарстана жительницы дома № 43 по улице Тунакова в Казани по поводу получения двух платежных документов на оплату жилищно-коммунальных услуг вместо одного ведомство провело проверку.

Как установили инспекторы, ситуация с двумя платежками – законна. Один документ включает оплату за холодное водоснабжение, водоотведение, вывоз мусора и электроэнергию. Другой, от управляющей компании «Партнер», обслуживающей дом, содержит счет за услуги по содержанию жилого помещения.

В нынешнем году жителям этого дома также сделали перерасчет за услуги водопотребления и водоотведения. Проверка инспекции показала, что Водоканал ошибочно начислял им завышенную плату за холодное водоснабжение и водоотведение – 6,60 кубических метра в месяц на человека при нормативе 5,78.

После пересмотра нормативов жильцам вернули деньги: за холодную воду – 23,4 тысячи рублей, за водоотведение – 31,3 тысячи рублей. Материалы направлены в прокуратуру республики, сообщили в пресс-службе Жилинспекции Татарстана.

