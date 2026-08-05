На Волге не нашли мест с аномально высоким содержанием загрязнителей
Все измеренные показатели в целом однородны.
Участков с аномально высоким содержанием загрязнителей на Волге, которые бы требовали дальнейшего наблюдения, не нашли в ходе экспедиции «Плавучий университет имени В.И. Вернадского». Об этом сообщил начальник штаба экспедиционной команды Тамбовского государственного техуниверситета Сергей Струлев, его слова передает ТАСС.
Мониторинг Волги проводится ежегодно с 2021 года. По словам Струлева, на основании этих данных можно говорить о наличии устойчивых показателей качества воды по уровню рН и предельно допустимой концентрации тяжелых металлов. Однако на некоторых участках фиксируются незначительные отклонения от норм по показаниям хлорид-ионов, сульфат-ионов, нитрат-ионов и катионов железа.
«Редкие всплески — это естественное дело для реки с ее течениями и локальными сбросами, ничего аномального в них нет», - подчеркнул эксперт.
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