В Зеленодольском районе нашли две несанкционированные свалки
Общая площадь загрязнения составила 570 «квадратов».
Инспекторы получили жалобу на незаконное складирование мусора около деревни Успенка в Зеленодольском районе. Обращение пришло через «Народный контроль». Специалисты Россельхознадора выехали на место.
Сотрудники установили два места складирования строительных отходов на общей площади 570 «квадратов». Были отобраны почвенные пробы для лабораторной оценки загрязнения плодородного слоя. По данному факту будут приняты меры, сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что с мусорок Казани за неделю вывезли 164 тысячи кубометров отходов. Было зачищено более 13 тысяч кубометров крупногабаритного мусора. Из желтых контейнеров для раздельного сбора вывезли свыше 2,7 тысячи кубометров вторсырья.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.
Клиенты внесли предоплату за ламинат и плитку, но товар так и не получили, магазин закрылся.
Несчастный случай произошел в кафе «Сако» в Болгаре.
Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.
Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.
В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.