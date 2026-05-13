Экология
13 мая 19:21
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

В Зеленодольском районе нашли две несанкционированные свалки

Общая площадь загрязнения составила 570 «квадратов».

В Зеленодольском районе нашли две несанкционированные свалки

Автор фото: Россельхознадзор по РТ

Инспекторы получили жалобу на незаконное складирование мусора около деревни Успенка в Зеленодольском районе. Обращение пришло через «Народный контроль». Специалисты Россельхознадора выехали на место.

Сотрудники установили два места складирования строительных отходов на общей площади 570 «квадратов». Были отобраны почвенные пробы для лабораторной оценки загрязнения плодородного слоя. По данному факту будут приняты меры, сообщили в ведомстве.

Автор фото: Россельхознадзор по РТ

Ранее сообщалось, что с мусорок Казани за неделю вывезли 164 тысячи кубометров отходов. Было зачищено более 13 тысяч кубометров крупногабаритного мусора. Из желтых контейнеров для раздельного сбора вывезли свыше 2,7 тысячи кубометров вторсырья.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В «Бахетле» нашли почти 9000 литров просроченного пива, сидра и медовухи

Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.

соцсети
В Казани людей обманули на семь миллионов рублей в магазине напольных покрытий

Клиенты внесли предоплату за ламинат и плитку, но товар так и не получили, магазин закрылся.

соцсети
В СК раскрыли подробности смерти двух татарстанцев в фонтане

Несчастный случай произошел в кафе «Сако» в Болгаре.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Выпускники 2026 года получат право пересдать ЕГЭ по трём предметам

Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.

РИА Новости
Атака Киева на Ростовскую область носит террористический характер – Путин

Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры

В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.