Общая площадь загрязнения составила 570 «квадратов».

Автор фото: Россельхознадзор по РТ

Инспекторы получили жалобу на незаконное складирование мусора около деревни Успенка в Зеленодольском районе. Обращение пришло через «Народный контроль». Специалисты Россельхознадора выехали на место.

Сотрудники установили два места складирования строительных отходов на общей площади 570 «квадратов». Были отобраны почвенные пробы для лабораторной оценки загрязнения плодородного слоя. По данному факту будут приняты меры, сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что с мусорок Казани за неделю вывезли 164 тысячи кубометров отходов. Было зачищено более 13 тысяч кубометров крупногабаритного мусора. Из желтых контейнеров для раздельного сбора вывезли свыше 2,7 тысячи кубометров вторсырья.

