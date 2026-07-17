Уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике Фарид Абдулганиев объяснил феномен закрытия почти 10 тысяч компаний.

Автор фото: Александр Андреев

— Фарид Султанович, недавно ФНС опубликовала новые данные по количеству зарегистрированных в Татарстане субъектов МСП. Общее число за прошлый месяц снизилось со 190,8 тысяч до 181,4 тысячи. Как вы можете прокомментировать эти цифры?

— Это было ожидаемо. Ежегодно 10 июля ФНС проводит единовременную «чистку» реестра — исключает компании, которые не сдают отчётность и фактически являются «мёртвыми душами». Это своего рода накопленная за год поправка в статистике. Поэтому корректнее сравнивать данные год к году.

А за последний год (июль 2025 — июль 2026) общее число субъектов МСП в Татарстане выросло на 4,4% — плюс почти 7,7 тысяч предприятий. Это говорит о том, что бизнес в республике продолжает развиваться.

При этом тенденция по уменьшению количества микропредприятий в статусе юридических лиц сохраняется. За год таких компаний стало меньше на 5,2%. Но здесь картина неоднозначная. Около 330 микропредприятий за этот период подросли и перешли в категорию малых. Это естественный процесс роста.

И ещё важный момент. Уменьшение микро-ООО не означает, что предприниматели ушли с рынка. В большинстве случаев они перерегистрируются в индивидуальных предпринимателей. За год количество ИП микро выросло на 9,4%. Это рациональный ответ на усложнение налоговой среды: чем меньше бюрократии, тем легче работать.

Особенно радует убедительный рост малых и средних юридических лиц — на 5,5% и 14,6% соответственно. Те, кто смог перестроиться, масштабируются.

— То есть бизнес адаптируется, но ценой переформатирования организационной формы микропредприятий?

— Именно. Предприниматели выбирают более простые и гибкие формы. Задача власти — сделать так, чтобы этот переход был максимально безболезненным. Поэтому особенно важно держать руку на пульсе: смотреть не только на цифры в отчётах и опросах, но и на живую картину.

В рамках системной работы по снижению административной нагрузки, поставленной Раисом РТ Рустамом Нургалиевичем Миннихановым, мы регулярно выезжаем в муниципальные районы. Встречаемся с предпринимателями, узнаём из первых рук, что их беспокоит, что мешает развитию бизнеса.

Автор фото: Александр Андреев

Начиная с июня я побывал в Балтасинском, Кукморском, Атнинском, Тукаевском, Нижнекамском, Чистопольском, Высокогорском, Алексеевском и Аксубаевском районах. Цель этих поездок — не галочка в отчёте. Мы едем, чтобы на месте увидеть, как работают предприятия, услышать живые голоса предпринимателей. Не все готовы писать официальные обращения, но в личном разговоре люди раскрываются и задают конкретные вопросы.

— Какие вопросы чаще всего волнуют предпринимателей?

— За первое полугодие 2026 года в наш адрес поступило 495 обращений. Ещё почти столько же — через общественных представителей в районах.

На первом месте — жалобы на действия или бездействие органов власти и местного самоуправления — 23% от всех обращений. Предприниматели жалуются на отказы, волокиту, необоснованные требования. Приходят к чиновнику, улыбаются, обещают помочь, а вопрос не решается. Это рождает недоверие к власти.

На втором месте — разъяснение законодательства — около 19%. Интернет часто неправильно трактует нормы, поэтому бизнес нуждается в проверенной, официальной информации. Мы стали для предпринимателей правовым навигатором.

На третьем месте — содействие предпринимателям, вернувшимся из зоны СВО — около 11%. Бывшие военнослужащие хотят открывать своё дело или возобновлять бизнес. Например, в Чистопольском районе мы встретились с демобилизованными участниками СВО — один занимается лесозаготовками, другой — строительно-монтажными работами. Мы увидели, что ребята просто не знают о мерах поддержки, которые для них существуют. Это отдельная категория, которую мы держим на особом контроле.

— Какие ещё вопросы звучали в районах?

— Кадровый голод. Это системная проблема. В Кукморе предприниматели-производственники предложили создать колледж рабочих профессий на базе местного аграрного колледжа — они даже готовы оснащать учебные места оборудованием. В Нижнекамске мэр предложил компаниям плотнее сотрудничать с колледжами, создавать профильные кафедры.

В Чистополе предприниматели жаловались на действия водоканала и начисления задним числом. В Атнинском районе поднимали вопрос о защитных зонах сибиреязвенных могильников, которые мешают развитию инвестпроектов. В Высокогорском районе предприниматели просили, чтобы при прочих равных условиях татарстанские госзаказчики делали выбор в пользу местных производителей. Эти предложения мы систематизируем и, при необходимости, вынесем на федеральный уровень.

Автор фото: Александр Андреев

— Если подводить итог — что главное?

— Главное, что бизнес в районах готов развиваться. Предприниматели активно ищут новые формы, осваивают новые ниши, переходят на АУСН, сокращают издержки. Моя задача как омбудсмена — помогать им в этой трансформации: защищать от необоснованных претензий, консультировать, подсказывать легальные способы снизить нагрузку. И, конечно, оперативно реагировать на сигналы с мест. В 80% случаев нам удаётся отстоять интересы предпринимателей. Но главное — чтобы предприниматели знали: они не остаются один на один со своими проблемами.

Пользуясь случаем, призываю всех предпринимателей не стесняться обращаться на нашу горячую линию: (843) 203-29-08. Также можно подписаться на наш канал «Деловорот» в мессенджерах Макс и Телеграм. Там мы ежедневно публикуем простые и понятные памятки по всем важным нововведениям и типовым вопросам.