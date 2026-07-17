Экономика
17 июля 08:44
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«Вечерняя Казань»

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Дефицит бюджета Татарстана превысит 30 миллиардов рублей

Республика также планирует увеличить доходы бюджета на 37 миллиардов рублей.

Дефицит бюджета Татарстана превысит 30 миллиардов рублей

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Правительство Татарстана внесло в Госсовет республики поправки в бюджет на ближайшие три года. Доходы предлагают увеличить серьёзно — налоговые и неналоговые поступления должны вырасти больше чем на 37 миллиардов рублей. Документ пока на стадии предварительного рассмотрения.

Неналоговые доходы прибавят более 10 миллиардов благодаря деньгам, которые республика рассчитывает получить от размещения бюджетных средств на банковских депозитах. Ещё на 11,5 миллиарда вырастут безвозмездные поступления из федерального бюджета.

Однако расходы увеличиваются ещё заметнее — сразу на 65,6 миллиарда рублей. После всех изменений доходы бюджета составят 600,8 миллиарда рублей, а расходы — 631,7 миллиарда. Разницу в 30,8 миллиарда покроют за счёт дефицита.

Ранее мы писали, что на нацпроекты в Татарстане ушло свыше 20 миллиардов рублей. Больше всего средств выделили на направление «Семья» — 8,4 миллиарда рублей.

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