Рынок автозапчастей полностью перешел на новые рельсы. Дефицита, которого боялись несколько лет назад, не случилось — полки магазинов не пустые. Но на фоне того, что бензин дорожает, логистические схемы усложняются.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Главным триггером роста цен в последние месяцы стали не столько санкции, сколько внутренняя экономика. Постоянное удорожание моторного топлива и коммерческого транспорта запустило цепную реакцию. Доставка детали от пограничного терминала до центрального склада, а затем мелкими партиями по региональным автосервисам сегодня обходится на треть дороже, чем год назад. Дистрибьюторы открыто говорят: в стоимости каждой детали теперь заложен так называемый «логистический налог».

Сюда же добавляются расходы на проведение платежей через третьи страны — банки-посредники берут за свои услуги повышенные комиссии, которые в итоге оплачивает конечный потребитель. Автоэксперт Константин отмечает, что проблема доступности разделила российских водителей на два лагеря. Владельцы китайских автомобилей не испытывают дефицита. Расходные материалы, детали подвески и оптика для популярных моделей Geely, Haval и Chery поступают централизованно.

- Трудности возникают исключительно с редкими электромобилями или недавно ввезёнными по параллельному импорту автомобилями. Для них кузовные детали необходимо заказывать, и ожидание может затянуться на месяц и более, - считает эксперт.

При этом, по словам Константина, владельцы BMW, Volkswagen и Toyota столкнулись с трудностями при ремонте своих автомобилей. Оригинальные запчасти теперь доставляются сложными путями через ОАЭ, Турцию и страны СНГ.



- Цены на сложные компоненты, такие как электронные блоки и элементы трансмиссии, значительно выросли, а сроки ожидания их доставки могут достигать нескольких недель. В то же время сегмент базовых расходных материалов, включая фильтры, тормозные колодки и технические жидкости, остался стабильным. На смену ушедшим мировым производителям пришли бренды из Китая, Турции, Южной Кореи и отечественные компании, - напомнил автоэксперт.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Резкое удорожание запчастей и стоимости нормо-часа в сервисах изменило поведение потребителей. Вместо покупки нового дорогого агрегата (генератора, стартера или рулевой рейки) водители все чаще выбирают качественный капитальный ремонт в специализированных мастерских. Автовладельцы больше не доверяют подбор деталей сервисам из-за высокой наценки. Они ищут запчасти на крупных онлайн-площадках самостоятельно и приезжают на ремонт со своими коробками. Но и доверие к серым схемам падает из-за обилия контрафакта. Водители сознательно отказываются от поддельного «оригинала» в пользу честных и проверенных аналогов фабричного китайского производства.

Из чего складывается ценник

Топливный кризис, дефицит бензина и шторм на сырьевых рынках запустили цепную реакцию, которая напрямую ударила по карману российских автовладельцев. Цены на детали продолжают ползти вверх, а сроки доставки увеличиваются.

Впрочем, по словам

автоэксперта Дмитрия Золотова, дело не только в стоимости перевозок. На конечный ценник в магазинах мощно давит волатильность валютного рынка и удорожание сырья — от металлов до пластика, из которых эти детали производятся. В этих условиях стоимость одной и той же позиции может непредсказуемо меняться едва ли не каждый день.

- Сегодня вы покупаете деталь за две тысячи, завтра за две с половиной, а послезавтра — уже за три, - добавил Золотов.

При этом эксперт отмечает парадоксальный сдерживающий фактор: если из-за проблем с топливом машины у людей начинают больше стоять, падает их амортизация, а следовательно — временно снижается и потребность в расходниках. Вопреки расхожему мнению, главная проблема рынка сейчас кроется не в сложной электронике. Самый жесткий дефицит и огромные очереди фиксируются в сегменте так называемой «жестянки» и оптики — деталей, которые чаще всего страдают в авариях (бамперы, фары, капоты, крылья и крышки багажника). Этот спрос традиционно обостряется в зимний период из-за гололеда и всплеска ДТП. Причем в этой ловушке оказались владельцы свежих китайских иномарок.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

- То, что бренд официально зашел на территорию России — еще не показатель, что не придется ждать месяцы новые запчасти. Заводы-производители делают только сами машины. Вся комплектация — резина, пластик, фары — заказывается у сторонних аффилированных фабрик. Никто не будет при старте продаж сразу завозить в страну огромные контейнеры запчастей, которые неизвестно когда пригодятся. Склады дилеров еще не затарены, поэтому элементы кузова для новых «китайцев» сейчас приходится везти под индивидуальный заказ, из-за чего люди вынуждены ждать неделями, а то и месяцами, - считает автоэксперт.

Для старых европейских машин спасением по-прежнему остаются авторазборки: автомобили после тяжелых ДТП проще и выгоднее распродать по частям, чем восстанавливать. При этом, как подчеркнул Золотов, резкое удорожание оригиналов вынудило рынок адаптироваться. По его словам, автовладельцы массово отказываются от покупки новых узлов в пользу ремонта старых. Восстановить родной стартер, генератор или перебрать электрику сегодня выходит в разы дешевле. Покупать дешевые китайские подделки сомнительного качества водители опасаются. Впрочем, есть категория покупателей, для которой курс доллара и стоимость запчастей не имеют значения, например, тендерные организации, обслуживающие общественный транспорт.

- Они обязаны по контракту содержать машины в исправном состоянии и не имеют права ставить контрафакт, поэтому они будут покупать оригиналы за любые деньги, а все издержки в итоге оплатит конечный потребитель — пассажир. Что касается обычных автосервисов, то они стараются держаться подальше от откровенного брака. Бизнес СТО держится на товарообороте: чем больше машин прошло через бокс, тем больше заработок, — говорит Золотов.

Сервису, по его мнению, выгодно быстро отремонтировать машину, дать гарантию и закрыть вопрос с клиентом. Стоять и ждать по полгода качественную деталь или переделывать работу из-за бракованного контрафакта никто не хочет.

Курочка по зёрнышку

Рынок автокомпонентов в 2026 году избавился от жесткого дефицита, но столкнулся с тектоническими сдвигами в поведении клиентов и экономике СТО . Рост цен на топливо, усложнение логистики, введение обязательной маркировки и новые налоговые реалии зажимают независимые автосервисы в тиски нулевой рентабельности. О том, как отрасль адаптируется к новой реальности, рассказал Илья Плисов, заместитель генерального директора ЕвроАвто и член правления Союза Автосервисов.

- Подорожание коммерческих перевозок и моторного топлива непрерывно давит на рынок. Логистика — от масштабных трансграничных цепочек из Азии до «последней мили» до конкретного подъемника — остается ключевым фактором доступности деталей. Однако сама по себе доставка не способна радикально взвинтить ценники для конечного потребителя. Даже если стоимость транспортировки увеличится вдвое, клиент этого почти не заметит. Проблема в другом: срабатывает эффект синергии. Когда к растущим тарифам на перевозки добавляются новые налоги и издержки на систему маркировки «Честный знак», общая наценка на деталь мгновенно превышает 10 процентов, - отметил Плисов.

При этом, настоящий удар, по его мнению, пришел откуда не ждали: под угрозой оказался сегмент моторных масел. Базовое масло, получаемое при фракционной перегонке нефти, резко стало дефицитным товаром. Импорт перекрыли санкции и обострение ситуации в районе Ормузского пролива, а внутреннее производство пострадало из-за перебоев в работе российских НПЗ. Теперь производители масел балансируют на грани: то ли аккуратно поднять цены на 10 процентов, то ли сразу объявлять о двукратном удорожании.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

- Если в 2023 году финансовые агенты зарабатывали на трансграничных переводах колоссальные 5–7 процентов от суммы сделки, а сами транзакции «зависали» до трех месяцев без всяких гарантий, то сейчас ситуация стабилизировалась. Вопрос трансграничных платежей удалось отрегулировать на государственном уровне. Спекулятивные схемы ушли в прошлое, а банковские комиссии зафиксировались в разумных пределах — до 2 процентов, - добавляет представитель Союза Автосервисов.

Также специалисты учитывают, что массовый потребитель реагирует не на абстрактный курс валют, а на итоговый ценник. Порог чувствительности россиян крайне низкий — подорожание обычного товара даже на 10 процентов заставляет людей менять привычную модель поведения, а в сегменте крупных узлов и агрегатов этот триггер срабатывает еще быстрее.

Громкие заявления о дефиците запчастей, как считает эксперт, преувеличены: купить или заказать можно всё. Вопрос только в сроках и цене. Критическая ситуация возникает у владельцев редких моделей, которые слабо представлены в России. Если таких машин немного и они разбросаны по регионам, ни один дистрибьютор не будет замораживать средства, чтобы держать на складе кузов или сложную электронику. Парадоксально, но эта проблема коснулась и покупателей свежих китайских автомобилей. Официальные представители КНР активно развивают сервисные сети, осознавая, что постпродажное обслуживание — главный источник дохода. Однако идеальной ситуации, когда на складе есть всё, придётся ждать ещё долго. Для некоторых новых моделей элементы оптики и кузова приходится заказывать из Китая месяцами.

- В этом году автовладельцы стремятся максимально экономить. Они предпочитают самые доступные варианты: дешевые китайские аналоги, восстановленные узлы (например, генераторы, рейки, суппорты) или б/у детали с разборок. Даже те, кто обычно выбирает оригинальные запчасти и продукцию известных брендов, уступают под натиском цен на параллельный импорт и риска купить подделку. Интересно, что доля откровенного брака и контрафакта остается примерно на одном уровне. Китайские производители дорожат своей репутацией, а подделка аналоговых деталей не приносит большой выгоды.Эта бережливость клиентов больно ударила по независимым СТО. Первое полугодие продемонстрировало, что из-за налоговой реформы авторемонтный бизнес оказался на грани нулевой или даже отрицательной рентабельности, - сказал автоэксперт.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Исторически сервисы зарабатывали на продаже запчастей, а теперь, по словам Плисова, клиенты массово приходят со своими коробками из маркетплейсов. В ответ СТО объявили клиентам-«самоходам» скрытую войну, и одни мастерские принципиально отказывают в ремонте с деталями заказчика, другие — компенсируют упущенную выгоду за счет резкого повышения стоимости норма-часа. Полностью отказаться от услуг сервисных складов у автовладельцев все равно не выйдет. Из-за ошибок самостоятельного подбора или неверной диагностики на парковке часть деталей приходится докупать прямо во время ремонта на подъемнике.

Подводя итоги, эксперт указал на то, как экономические реалии вынуждают владельцев подержанного европейского премиум-класса спускаться на землю. К примеру, содержать условный 16-летний немецкий автомобиль (а это средний возраст автопарка по стране) становится непозволительной роскошью. Состоятельные фанаты Porsche останутся верны своим машинам при любом курсе. Однако массовый сектор премиум-сегмента прошлых поколений уже активно переселился в новые бюджетные китайские автомобили. И пускай долгосрочной статистики поломок по «китайцам» в автосервисах еще нет, потребителя сегодня подкупает другое — обилие экранов, современная электрика и предсказуемая стоимость содержания.