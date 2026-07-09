Компаниям приходится адаптироваться через оптимизацию в виде замораживания окладов, пересмотра премий, перевода на частичную занятость и самозанятость.

Автор фото: пресс-служба «Эксперт РА»

Дефицит кадров сегодня высок во многих секторах экономики, но в отстающих отраслях у бизнеса просто нет средств его компенсировать, констатировала ведущий аналитик отдела суверенных и региональных рейтингов агентства «Эксперт РА» Ольга Карпулевич. Ситуация усугубляется структурными приоритетами. Для военно-промышленного комплекса и смежных отраслей доступны кредиты, госзаказы, кадры, в то время как для сельского хозяйства, сферы услуг, гражданского обрабатывающего сектора условия жестче: высокая ключевая ставка, кадровый голод, отток специалистов. Этим компаниям приходится адаптироваться через оптимизацию в виде замораживания окладов, пересмотра премий, перевода на частичную занятость и самозанятость.

— Работодатели пытаются удерживать опытных сотрудников нематериальной мотивацией: гибким графиком, удаленкой, обучением. Но если компания не генерирует выручку, удерживать людей становится все сложнее, — поделилась эксперт.

Уровень заработных плат во многом определяется производительностью в отрасли, возможностью генерировать добавленную стоимость, поэтому выравнивание оплаты труда между низко- и высокотехнологичным секторами требует учета реальных экономических возможностей бизнеса и не может быть реализовано исключительно административными мерами, пояснила Карпулевич. Она обратила внимание, что за разбросом цифр по отраслям стоит принципиально разная динамика производительности и переговорная сила работников. В целом по России в отраслях, где средняя зарплата проседает больше всего, индекс производительности труда также ниже: например, 102,2% в 2024 году в сельском хозяйстве, 94,9% по операциям с недвижимостью против 104,3% в ИТ. Для Татарстана различия еще более существенны, хотя и сами темпы роста производительности выше, чем в целом по стране.

Эксперт обратила внимание на важный момент: данный индекс очень чувствителен к конъюнктуре и эффекту базы. На примере рынка недвижимости: Татарстан – один из лидеров по жилищному строительству, и бум 2023–2024 годов на фоне льготной ипотеки сформировал более высокую базу, которая к 2026 оказалась во многом исчерпана – отсюда низкие средние зарплаты в недвижимости и увеличивающийся разрыв с другими отраслями. В ИТ, напротив, госзаказ на цифровизацию и импортозамещение сформировал более устойчивый тренд, связанный со структурной перестройкой спроса.

— В ИТ и финансах высокая доля квалифицированного труда дает работникам больше переговорной силы. Их вклад зачастую проще оценить количественно, например, через измеримую экономию издержек благодаря внедренной модели или через прямую связь с выручкой продукта, в то время как вклад администратора или горничной размыт: их работа необходима, но не создает измеримой добавленной стоимости, которую можно перевести в персональное вознаграждение, и чаще достаётся владельцу капитала. Формы вознаграждения в виде бонусов, опционов как механизм распределения добавленной стоимости между владельцем бизнеса и работниками тоже более распространены именно в высокотехнологичных отраслях. Входной порог, уникальность знаний и издержки, возникающие при необходимости заменить опытного сотрудника, также существенно различаются по секторам, — рассуждала Карпулевич.

Эксперт прогнозирует сохранение разрыва в доходе между разными отраслями. Повышать зарплаты в традиционных секторах бизнес зачастую вынужден за счет рентабельности, а не производительности.

Ранее аналитический отдел «Вечерней Казани» изучил доходы в разных отраслях экономики Татарстана и выяснил, что больше половины не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Подробнее о причинах читайте в материале.



Все самое интересное в нашем канале в MAX.