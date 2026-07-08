Юлия Касилова: «Ожидания соискателей и возможности работодателей не совпадают»
Специалисты при переходе на новое место ищут более высокооплачиваемую работу, но работодатели ограничены в возможностях предлагать им такие условия.
В кризисные периоды часто возникает разрыв между ожиданиями соискателей и реальными возможностями работодателей. Такой процесс происходит и сейчас, когда специалисты при переходе на новое место ищут более высокооплачиваемую работу, но работодатели вынуждены оптимизировать расходы на персонал. На это в разговоре с «Вечерней Казанью» обратила внимание директор рекрутинговой компании «Бизнес-партнер» Юлия Касилова.
— Идет инерционный процесс, когда был рынок соискателя, и специалисты ценят себя достаточно высоко и при переходе на новое место ищут работу с более высокой зарплатой, чем они сейчас получают. При этом работодатели оптимизируют фонды оплаты труда, потому что рынок в рецессии, они экономят и сокращают персонал, отменяют подбор новых сотрудников, сокращают зарплаты, чтобы хоть как-то выжить. В результате возникает разрыв между желанием работников получать больше и возможностями компаний предложить им такие условия, — пояснила эксперт.
Найти работу вполне реально, а вакансий на рынке достаточно, заверила Касилова. Людям, находящимся в поиске, она рекомендовала расширить спектр поиска, быть открытым к переменам, даже если ради этого придется пожертвовать комфортом.
Компаниям, в которых не хватает сотрудников и нет солидного фонда оплаты труда, чтобы индексировать зарплаты, Касилова рекомендовала промониторить предложения на рынке и установить хотя бы нижний предел оплаты. Также стоит рассматривать кандидатов, готовых учиться и развиваться, в том числе вчерашних студентов или людей, которые решили сменить профессию. Не лишним будет снизить уровень ожиданий от соискателей и давать шанс кандидатам без опыта, но с потенциалом и желанием работать.
Собеседница также заметила, что в разных отраслях средние зарплаты растут неравномерно. Это объясняется их доходностью и уровнем дефицита кадров.
— В случае острого дефицита кадров в какой-либо сфере зарплаты там, безусловно, вырастут. Если же в отрасли найдутся работники, готовые трудиться за низкую оплату и без особых требований к квалификации, уровень зарплат, скорее всего, останется низким, — рассуждала Касилова.
Эксперт уточнила, что работодатели ценят своих опытных сотрудников и стараются их удержать. Они готовы перебивать предложения конкурентов, повышать зарплату, улучшать условия труда и повышать в должности, чтобы сохранить ценных специалистов.
Ранее аналитический отдел «Вечерней Казани» изучил доходы в разных отраслях экономики Татарстана и выяснил, что больше половины недотягивают до среднереспубликанского уровня. Подробнее о причинах читайте в материале.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Пока казанские власти рапортуют о готовности набережной озера Кабан на 70%, экологи негодуют. Прокуратура уже выявляла нарушения, а биолог Антон Бортяков считает, что стройка нанесла непоправимый вред экосистеме водоема.
Суд первой инстанции удовлетворил иски всех потерпевших и назначил предпринимательнице три года общего режима. Защита надеется обжаловать приговор.
Шамиль Мингазов признан виновным в мошенничестве на 6 миллионов рублей. Но по второму эпизоду, связанному со злоупотреблением, вышел сухим из воды по причине истекших сроков.
По версии следствия, некогда старший помощник прокурора Советского района столицы Татарстана Дмитрий Темников участвовал в «продаже» отсрочки ареста счетов компании и в надуманном возбуждении уголовного дела.
Работа реаниматолога – это постоянная борьба за жизнь пациента, причём в очень короткие сроки. Так свою работу описывает «Врач года» в Татарстане.