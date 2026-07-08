Специалисты при переходе на новое место ищут более высокооплачиваемую работу, но работодатели ограничены в возможностях предлагать им такие условия.

Автор фото: из личного архива Юлии Касиловой

В кризисные периоды часто возникает разрыв между ожиданиями соискателей и реальными возможностями работодателей. Такой процесс происходит и сейчас, когда специалисты при переходе на новое место ищут более высокооплачиваемую работу, но работодатели вынуждены оптимизировать расходы на персонал. На это в разговоре с «Вечерней Казанью» обратила внимание директор рекрутинговой компании «Бизнес-партнер» Юлия Касилова.

— Идет инерционный процесс, когда был рынок соискателя, и специалисты ценят себя достаточно высоко и при переходе на новое место ищут работу с более высокой зарплатой, чем они сейчас получают. При этом работодатели оптимизируют фонды оплаты труда, потому что рынок в рецессии, они экономят и сокращают персонал, отменяют подбор новых сотрудников, сокращают зарплаты, чтобы хоть как-то выжить. В результате возникает разрыв между желанием работников получать больше и возможностями компаний предложить им такие условия, — пояснила эксперт.

Найти работу вполне реально, а вакансий на рынке достаточно, заверила Касилова. Людям, находящимся в поиске, она рекомендовала расширить спектр поиска, быть открытым к переменам, даже если ради этого придется пожертвовать комфортом.

Компаниям, в которых не хватает сотрудников и нет солидного фонда оплаты труда, чтобы индексировать зарплаты, Касилова рекомендовала промониторить предложения на рынке и установить хотя бы нижний предел оплаты. Также стоит рассматривать кандидатов, готовых учиться и развиваться, в том числе вчерашних студентов или людей, которые решили сменить профессию. Не лишним будет снизить уровень ожиданий от соискателей и давать шанс кандидатам без опыта, но с потенциалом и желанием работать.

Собеседница также заметила, что в разных отраслях средние зарплаты растут неравномерно. Это объясняется их доходностью и уровнем дефицита кадров.

— В случае острого дефицита кадров в какой-либо сфере зарплаты там, безусловно, вырастут. Если же в отрасли найдутся работники, готовые трудиться за низкую оплату и без особых требований к квалификации, уровень зарплат, скорее всего, останется низким, — рассуждала Касилова.

Эксперт уточнила, что работодатели ценят своих опытных сотрудников и стараются их удержать. Они готовы перебивать предложения конкурентов, повышать зарплату, улучшать условия труда и повышать в должности, чтобы сохранить ценных специалистов.

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