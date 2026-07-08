Экономика
8 июля 10:48
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«Вечерняя Казань»

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В Татарстане на год продлят льготы по налогам для инвесторов

Послабления распространяется на организации, заключившие специальные инвестиционные договоры.

В Татарстане на год продлят льготы по налогам для инвесторов

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В республике намерены перенести срок предоставления налоговых льгот для сторон специальных инвестиционных контрактов с 1 января 2026 года на 1 января 2027 года. Соответствующий законопроект проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, послабления будут действовать для организаций, которые заключили подобные договоры до начала 2027 года. Мера направлена на привлечение дополнительных инвестиций в регион, повышение его привлекательности в этой сфере и поддержку промышленных инициатив.

Ранее сообщалось, что Татарстан занял первое место в рейтинге регионов по состоянию инвестиционного климата. Это звание республика вернула себе спустя пять лет и разделила его с Москвой. При составлении списка субъектов по привлекательности для предпринимательства учитывались восемь факторов, среди которых, например, защита бизнеса, уровень развития инфраструктуры и экспорта.

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